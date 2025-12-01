España anuncia una megafábrica que la convertirá en el mayor proveedor mundial de diamante para chips

Nuestro país se convertirá en el mayor proveedor mundial de diamante para chips gracias a la llegada de la megafábrica. La llegada de nuevas empresas a nuestro país siempre es una buena noticia. Supondrá trabajo para cientos o incluso miles de personas, en su construcción, pero también durante su vida útil. Con lo cual, podremos descubrir en ella una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden dar lugar a una España mucho más próspera.

Es hora de apostar claramente por una serie de novedades que pueden llegar a toda velocidad y que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar de una manera muy diferente. Será el momento de conocer esta nueva empresa que parece que hará que nuestro país esté en los primeros lugares, en cuanto a productores de este tipo de elemento esencial para chips. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca y puede acabar siendo esencial nos estará esperando. Este es el lugar elegido para esta fábrica, una ubicación que no es casual.

Una megafábrica llega a España

El anuncio de la llegada de una gran fábrica siempre acaba convirtiéndose en una buena noticia, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial. Una empresa que llega y no sé qué marcha, como viene siendo la tendencia de los últimos tiempos.

Han sido varias las empresas multinacionales que han puesto rumbo a países en los que colocar sus fábricas sale más barato. Vivimos en un mundo en el que cada euro cuenta y puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial.

Es hora de ver una tendencia invertida en la que el tiempo jugará siempre a nuestro favor. Con lo que, habrá llegado ese día en el que quizás descubramos que también estamos en el mapa de las empresas que quieren instalarse en un lugar con algunas facilidades.

Somos un país de trabajadores y trabajadoras que garantiza un producto de calidad y en este caso, también seremos la puerta de entrada a Europa de determinados productos o elementos esenciales que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

Convertirá a España en el mayor proveedor mundial de diamante para chips

Tal y como explican desde el Ministerio de Economía: «La empresa norteamericana Diamond Foundry ha elegido la localidad española de Trujillo para instalar una planta dedicada a la fabricación de diamantes, mediante reactores de plasma, para utilizar principalmente como semiconductores en el ámbito de alta tecnología. La empresa, que tendrá una superficie de 30.000 metros cuadrados y generará alrededor de 300 empleos directos y 700 indirectos, supondrá una inversión de 670 millones de euros y su construcción se prolongará durante dos años. “Tenemos terreno, agua, sol, seguridad política y ciudadana, gente preparada para trabajar y leyes medioambientales y urbanísticas y simplificación administrativa. Tenemos mejores cartas que hace 50 años, ahora depende de nosotros, de nuestra capacidad para hacerlo posible”, afirmó el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, durante la firma de un convenio con la empresa americana y el ministerio de Industria. El secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, resalta que “se trata de un proyecto pionero a nivel mundial en términos de tecnología y muestra la capacidad industrial de futuro de Extremadura y se une a otros proyectos que se llevan a cabo en el ámbito de la energía y las baterías. Colocará a España a la cabeza de la industria del diamante sostenible. Además, en un momento en el que Europa está padeciendo la falta de semiconductores, esta iniciativa resulta clave para España y para la Unión Europea”. Tal y como explicó Martin Roscheisen, CEO de Diamond Froundry, su empresa ha optado por instalarse en Trujillo porque la zona cuenta con la suficiente capacidad para generar la energía eléctrica de fuentes renovables que requiere el proyecto».

Siguiendo con la misma explicación: «La compañía energética Powen también participa en el proyecto y será la encargada de levantar la planta de autoconsumo solar, que contará con una potencia total de 120 MW hibridada con un sistema de baterías de hasta 60 MW de potencia, en las administraciones regional y nacional. El proyecto es sostenible porque la fábrica se alimentará de dicha planta fotovoltaica, por lo que la producción de diamantes se llevará a cabo de forma 100% sostenible y con una cadena de valor neutra en carbono. La factoría se dedicará principalmente a la fabricación de diamantes para semiconductores que utilizan tecnología como el 5G y los coches eléctricos y ha explicado que el proyecto se encuentra actualmente en la fase de solicitar los permisos necesarios. Estos diamantes están listos en entre 6 y 10 semanas al cultivarse con plasma que reproducen las condiciones de presión y calor necesarias para su creación. Fuentes municipales han confirmado que los responsables de Diamond Foundry han creado ya un gabinete en Madrid para estudiar las posibles condiciones y dificultades que se puedan dar en el proyecto».