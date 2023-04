Una escritora de ‘New York Times’ vive este sorprendente suceso en su firma de libros y Twitter se vuelca con ella

Todos los escritores comparten el temor de que nadie lea sus libros. Y ese miedo puede hacerse visible en una presentación o en una firma, sobre todo si no acude al acto una sola persona. Precisamente, esto es lo que le ha ocurrido a una escritora estadounidense, Suzzane Young. Esta semana, su historia se ha hecho viral en Twitter después de que la escritora publicara en la red social una fotografía en la que aparecen una gran cantidad de sillas vacías en una librería de Nueva York.

Nadie acudió al acto de presentación del último libro de la escritora. El libro en cuestión es ‘In Nightfall’, publicado el 28 de marzo de 2023. Se trata de una novela protagonizada por tres mujeres y ambientada en la ciudad de Nightfall (Oregon). «Si alguna vez quieres ver un punto bajo en tu carrera, este es el lugar. Llorando de camino a casa», ha escrito Suzanne Young en Twitter, y las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar.

La esritora ha recibido el cariño de miles de internautas, y ella lo ha agradecido con este mensaje: «No sabía qué tan común era esto hasta ahora. Me daba vergüenza publicar esta foto. Pero este apoyo ha sido increíble. Quiero abrazarles. GRACIAS. Gracias por compartir».

En respuesta al apoyo que recibió, Suzanne Young escribió otro mensaje en la red social: «Pasé de uno de mis peores días a uno de mis mejores días. El apoyo ha sido increíble y no podría estar más agradecida. ¡Qué alegría! ¡Increíble comunidad!».

If you ever want to see a career low point, this is it. Crying my entire way home. pic.twitter.com/aQ8LDMi8H5

— Suzanne Young (@suzanne_young) March 29, 2023