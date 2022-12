Musk da marcha atrás: sólo podrán votar en sus encuestas los usuarios de pago de Twitter

Tras el referéndum en el que consultaba a los usuarios de Twitter su renuncia como consejero delegado de la red social, en el que el 57,5% de los tuiteros ha votado en contra de la permanencia de Elon Musk como CEO de la compañía, el propietario de Twitter y consejero delegado de Tesla ha decidido tomar una drástica decisión: a partir de ahora, sólo los suscriptores de Twitter Blue, el servicio de pago por verificación de cuentas de la compañía, podrán votar en encuestas que decidan “cambios importantes” en la plataforma.

El sondeo, en el que votaron 17,5 millones de usuarios durante 12 horas, se saldó con un 57,5 % de votos contra la permanencia de Musk al frente de Twitter, frente a un 42,5 que le fue favorable, según las cifras que él mismo posteó esta mañana. Musk dijo que los resultados del sondeo serían «vinculantes», pero tras pasar once horas aún no ha oficializado su salida ni ha nombrado a un nuevo jefe ejecutivo.

Es más, durante casi todo el día del lunes su cuenta -habitualmente hiperactiva- permaneció muda, y solo a última hora de la tarde retuiteó algún mensaje sin relación con el sondeo y sin mencionar el rumbo que tomará la red. “Twitter hará ese cambio”, ha asegurado Musk en respuesta a un usuario de Twitter que sugería que únicamente los usuarios de Twitter Blue puedan votar en encuestas relacionadas con la dirección de la red social.

Ya ayer, casi de inmediato tras lanzar el sondeo, Musk escribió con supuesta ironía un proverbio que dice «Ten cuidado con lo que deseas, porque puedes acabar consiguiéndolo», y acto seguido advirtió a quien se interesara en tomar las riendas de Twitter que «te tiene que gustar mucho el dolor».

También mostró entonces cierto escepticismo sobre las soluciones, porque -dijo- «nadie quiere el trabajo que verdaderamente mantendría con vida a Twitter. No hay sucesor», pero no por ello interrumpió el sondeo.

Hoy los medios de comunicación del mundo entero llevaban el sondeo a sus primeras páginas, sin atreverse a hacer cábalas sobre el futuro inmediato y recordando el carácter imprevisible del multimillonario, quien por cierto la semana pasada perdió su puesto de hombre más rico del mundo en beneficio del francés Bernard Arnault, director ejecutivo del grupo de bienes de lujo LVMH.

Según el listado de la revista Forbes -que atribuía a Musk una fortuna de 178.000 millones de dólares-, el magnate ha sufrido grandes pérdidas en su gran negocio de automóviles eléctricos, Tesla, mientras que Twitter no solo no recuperará esas pérdidas, sino que él mismo declaró ayer que «se dirige por vía rápida hacia la bancarrota». Este no es el primer sondeo que hace el magnate desde que tiene las riendas de la red social.