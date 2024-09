Endesa lo confirma: lo que le pasa a tu frigorífico por ponerle imanes en la puerta

Esto es lo que le pasa a tu frigorífico por ponerle imanes en la puerta que debes tener en cuenta. Estamos ante un elemento que puede acabar siendo el que nos haga acabar con uno de los detalles decorativos más común en todas las casas, los imanes en la nevera acaban siendo una realidad en todos los sentidos. Están siempre presentes y pueden acabar siendo un problema que afectará de lleno a este electrodoméstico que tenemos por delante.

Endesa ha tenido que salir al paso para lanzar un mensaje tranquilizador. Siendo una de las implicadas en este bulo o rumor que ha acabado cobrando fuerza en estos días. Sin duda alguna, estamos ante un problema que puede ponernos los pelos de punta. Más de uno ha retirado todos los imanes de la nevera al escuchar este problema que se ha acabado convirtiendo en una realidad. Estos días tocará atender a la verdad y dejar a un lado estos rumores que llegan para confundirnos aún más, especialmente ante este detalle que debe ser clave para el funcionamiento de una nevera que es esencial en nuestro día a día.

Casi todo el mundo, tiene imanes en su nevera, siendo uno de los elementos decorativos que no debemos dejar escapar. Además de teniendo un aspecto de lo más práctico que debemos tener en cuenta y que nos afectará de lleno en estos días de septiembre.

Ponemos en la nevera los días en los que tenemos por delante un horario del gimnasio o del colegio. Aprovechamos la nevera para saber el menú semanal de los niños y poder preparar una cena equilibrada o buscamos en todo momento estos detalles que pueden acabar siendo los que marque una diferencia importante.

El gasto energético de la casa puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno y esté coordinado con algunos otros detalles que hasta la fecha nunca hubieras tenido en cuenta o imaginado, sin duda alguna hay que estar pendiente de la factura de la electricidad.

Esta factura de la luz es la que ha generado un debate abierto en las redes sociales. Los imanes en la nevera, según algunas publicaciones, pueden ser los que aumenten el consumo de este electrodoméstico que ya es alto.

Endesa confirma lo que todo el mundo pensaba

Una de las principales empresas que suministra electricidad a muchas casas ha tenido que salir a la palestra. Mostrando que estamos ante un elemento que nada tiene que ver con lo que esperaríamos. Estos imanes en la nevera han llegado al blog de Endesa que confirma lo que todos esperábamos.

Tal y como indican desde su página web: «La mentira es la siguiente: los adornos magnéticos que ponemos en la puerta del frigo (recuerdo de un viaje, bromas, logos…), obligan a la nevera a consumir más electricidad al “aumentar la fuerza electromagnética del campo eléctrico del aparato”. Todo en este mito es falso, incluyendo los estudios científicos que cita y la posibilidad de que estos mismos imanes sean perjudiciales para la comida que guardas en el frigo. La realidad es que los campos magnéticos de estos imanes son tan insignificantes que ni siquiera atraviesan la puerta de la nevera».

Endesa también nos lanza consejos para gastar menos, como en todo en la vida, el tamaño sí importa. Teniendo un tamaño más o menos grande las consecuencias son enormes. De tal forma que nos explica que: «Este hecho probado hace que lo mejor sea elegir uno de tamaño convencional. No olvidemos además que el frigorífico tiene el honor de ser el electrodoméstico que más gasta en el hogar. Y no solo por potencia… a ver quién es el osado que se atreve a desenchufarlo como no sea para descongelarlo en un par de horas. Las cuentas se ha encargado de echarlas la OCU, y por cada 100 litros de capacidad el consumo aumenta unos 120 kWh al año. Cerca de 15 euros. Si te estás planteando la compra de un nuevo frigorífico, no mires tanto el tamaño y fíjate bien en las letras. Pasar de uno de clase A a uno de clase A+++ puede suponer un ahorro en la factura de la luz de hasta el 60%».

Ahora ya sabes todo lo que necesitas para seguir poniendo los imanes en la nevera o no, dependerá de lo que más te guste. Es un elemento decorativo que no afecta nada al consumo, lo que sí le afecta y mucho es el tamaño de este electrodoméstico. Tendremos a pensar que todos gastan igual y no es cierto, si es más grande, necesitará más energía para poder conseguir lo que necesitamos. Endesa nos da una respuesta alta y clara sobre el consumo de nuestra nevera.