Los electricistas profesionales advierten: «Los timos por urgencias, desplazamientos y manos de obra son la estafa más frecuente del sector»

La desconfianza hacia el sector eléctrico ha crecido por el intrusismo, la falta de preparación de muchos falsos profesionales y los timos que sufren los usuarios que buscan solucionar una avería en casa. La estafa más frecuente son las tarifas de urgencia, desplazamiento y mano de obra: conceptos difíciles de cuantificar que algunos aprovechan para inflar el precio final.

La advertencia llega de Energías Eléctricas y Proyectos, equipo de instaladores autorizados por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Industria, que asegura haber tenido clientes que pagaron hasta 300 euros por una simple inspección, entre tasas de desplazamiento y recargos por festivo. Buscan proteger la reputación de los profesionales honestos y ayudar a identificar a tiempo los engaños más comunes.

Alerta por urgencias y falsos técnicos

El timo más frecuente del sector es el de las tarifas de urgencia, desplazamiento y mano de obra, precisamente porque son conceptos que no se pueden cuantificar de antemano. Al no existir un precio de referencia claro, algunos profesionales aprovechan la urgencia o la necesidad del cliente para sobrecargar el coste final.

Para evitarlo, conviene pedir siempre un presupuesto, aunque sea aproximado, que detalle por separado la mano de obra, el desplazamiento y el recargo por festivo.

Una vez que el técnico está en el domicilio, es recomendable exigir la «tarifa en el momento» antes de aceptar el servicio, y comparar ese número con los presupuestos de otros electricistas para tener una referencia real de cuánto deberían costar esos extras.

Otro de los timos más habituales consiste en hacerse pasar por técnico para realizar una supuesta revisión anual en una vivienda o comunidad de vecinos. El falso electricista suele presentarse uniformado y bien equipado, detecta —o incluso provoca— una avería inexistente y pide dinero por adelantado para comprar materiales. Una vez cobrado, no vuelve a aparecer.

Un patrón habitual también es el de quienes se hacen pasar por trabajadores de una empresa real con documentos, facturas o presupuestos falsificados. Suelen cobrar por trabajos mal hechos o directamente inacabados y desaparecer antes de que el cliente pueda reclamar.

Presupuestos bajo sospecha: piezas infladas y materiales de mala calidad

Otro timo frecuente eleva de forma artificial el precio de una pieza necesaria para la reparación, justificándolo con una supuesta calidad o exclusividad que no existe. El cliente, por desconocimiento, suele pagar mucho más de lo que la pieza realmente vale.

También abundan los presupuestos llamativamente bajos, que suelen terminar saliendo más caros por el uso de materiales de mala calidad. La propia empresa cita el caso de una peluquería de Madrid que estuvo a punto de incendiarse por una línea quemada tras una instalación hecha a precio de saldo.

Consejos de los profesionales para no caer en un timo

Los instaladores recomiendan pedir siempre presupuesto por escrito, aunque sea aproximado, y comparar al menos tres ofertas de distintos electricistas para conocer el precio medio del servicio. También aconsejan verificar la empresa en internet y desconfiar de quien no quiera emitir factura, señal de que no está dado de alta.

Otras recomendaciones incluyen llamar directamente a la compañía si alguien se presenta sin avisar, pedir un recibí firmado por ambas partes si se adelanta dinero, y firmar siempre un contrato tras leerlo con calma: un electricista serio cuenta con seguro y quiere protegerse tanto como el cliente, así que negarse a firmarlo es una mala señal.

Por otro lado, los profesionales también alertan sobre quienes abruman al cliente con tecnicismos sin explicarlos, aprovechando el susto para cobrar de más, y recomiendan desconfiar de los anuncios con ofertas demasiado buenas, tanto en prensa como en internet, sin antes comprobar la web y las opiniones sobre la empresa.