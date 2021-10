Aunque no es una celebración realmente común en una gran parte de países, este 26 de octubre se celebra el día mundial de la suegra, que sirve para recordar a su figura, que muchas veces no es tenida en cuenta y se repudia por verse como alguien que siempre está “chinchando” cuando la gran parte de las veces no es así.

Esta palabra procede del latín «socra» y quiere decir madre del marido o de la esposa, y por tanto se refiere a la madre política.

¿Cuándo surge este día?

Realmente no hay un día establecido para celebrar el día mundial de la suegra, de hecho, es una fiesta residual y curiosa que sólo destacan determinados países y que se cree puede tener su origen en las redes.

Algunas fuentes destacan que algunos países lo han adoptado porque se han “copiado” de otros lugares y países, y ni saben bien porqué lo están celebrando.

Al parecer, y como hemos señalado, las redes sociales se han cubierto muchas veces de frases contra o con las suegras y esto fue cada vez a más. Y es por ello que se decidió este día y ahora cada 26 de octubre, muchas personas ponen sus fotos y frases dedicando sus suegras esta jornada.

En determinados países está más establecido que otros, pues en Argentina viene destacándose desde el año 2018 mientras que, en Estados Unidos, la cosa es más antigua, porque se cree que ya desde el año 1935 se celebra, por iniciativa del periodista Eugene Howe.

Citas sobre la suegra

Si quiero que me den el coñazo ya tengo a mi suegra, que es como tú pero con pinta de hombre. Son citas para celebrar el día mundial de la suegra.

Suegra y nuera, perro y gato, no comen en el mismo plato.

Riñas de sobrinas con tías, riñas de arpías, riñas de suegras con nueras, riñas de fieras.

¿Ves? Cuando le das a reiniciar ya vuelve a funcionar ¿Te gustaría que pudieses hacer lo mismo con la suegra? Andreu Buenafuente

Solo una buena mujer puede criar a un gran hombre y le agradezco esa dedicación. Tiene un hijo maravilloso y prometo que cuidaré de él con amor y devoción. ¡Feliz Día de la Madre, suegrita!

El mundo, ¡oh Dios del cielo!, me ha visto llorar y gemir; pero lo que más me aflige es que me haya visto también así mi suegra. Lucio Anneo Séneca