Di adiós al moho en cortinas de baño para siempre con esta forma viral que arrasa en redes

El moho en las cortinas de baño es un problema común, especialmente cuando se trata de baños con mucha humedad y poca ventilación. Esto no sólo afecta la estética de las cortinas, sino que también puede ser un foco de bacterias que pueden tener graves consecuencias para la salud. Si has notado que tu cortina de baño ya no luce como antes y está llena de manchas negras, no te preocupes, hay soluciones sencillas y efectivas para eliminarlo y dejarla como nueva.

Uno de los mejores trucos para eliminar el moho de las cortinas de baño proviene de un vídeo del canal de YouTube Pepa Tabero. En este vídeo, Pepa nos comparte su método paso a paso para devolverle la limpieza y frescura a las cortinas, utilizando productos como la lejía y algunos consejos útiles para mantenerlas libres de moho por más tiempo.

El mejor truco para quitar el moho de las cortinas de baño

Lo primero que debes hacer antes de comenzar el proceso de limpieza es preparar la cortina. Asegúrate de que esté completamente seca. Si está mojada, el moho podría haberse extendido más, y sería más difícil eliminarlo. Es importante que antes de proceder con la limpieza, examines las zonas más afectadas por el moho.

En las cortinas de baño, el moho tiende a acumularse en la parte baja, que es la que entra en contacto directo con el agua y no siempre se seca adecuadamente. Como regla general, es recomendable agitar la cortina después de cada uso para eliminar las gotas de agua, estirarla bien, y si es posible, sacar la parte inferior de la bañera para evitar que quede pegada. Este hábito no solo previene la acumulación de moho, sino que también facilita su secado.

Para empezar, necesitarás un cubo grande (aproximadamente de 10 a 12 litros) y agua fría. Lo ideal es colocar el cubo en el borde de la bañera, ya que esto permite que la cortina se sumerja con facilidad. El siguiente paso consiste en mojar la cortina con agua fría, de forma que quede bien empapada. El agua fría es clave, ya que ayuda a que la lejía sea más efectiva sin dañar el tejido de la cortina.

Una vez que la cortina esté bien mojada, añade un buen chorro de lejía. Este producto es fundamental para eliminar el moho, pero asegúrate de que no utilizarlo en exceso, ya que la lejía puede dañar el color de algunos tejidos, especialmente en cortinas estampadas o de colores oscuros. Para evitar que se destiña, puedes realizar una pequeña prueba en una zona menos visible.

El tiempo de remojo dependerá de la cantidad de moho y manchas que tenga la cortina. Si el moho está muy incrustado, lo ideal es dejar la cortina varias horas a remojo, incluso toda la noche. Sin embargo, si el moho es más superficial, un par de horas pueden ser suficientes. Es importante recordar que la lejía necesita tiempo para actuar y eliminar tanto el moho visible como el que está más profundamente adherido al tejido.

Una vez transcurrido el tiempo necesario, es hora de revisar si el moho ha desaparecido por completo. Si todo está en orden, y el tejido se ve limpio y libre de manchas, lo siguiente es enjuagar la cortina con abundante agua fría para eliminar cualquier residuo de lejía. Este paso es crucial, ya que la lejía puede dañar las fibras del tejido si se deja durante mucho tiempo.

Una vez que tu cortina esté completamente limpia y seca, es fundamental que sigas algunos hábitos para evitar que el moho vuelva a aparecer. Uno de los más importantes es asegurarte de que la cortina siempre se mantenga bien estirada y aireada después de cada uso. Además, si es posible, evita que el faldón se quede pegado a la bañera, ya que la humedad no se podrá evaporar correctamente.

Otro consejo útil es utilizar productos anti-moho en el baño, como deshumidificadores o aerosoles específicos para prevenir la formación de moho en los tejidos. También es recomendable mantener el baño bien ventilado, utilizando un extractor de aire o abriendo las ventanas cuando sea posible. Estos pequeños cambios en tus rutinas de mantenimiento pueden ayudar a que tu cortina de baño se mantenga limpia por mucho más tiempo.

Como puedes comprobar, eliminar el moho de las cortinas de baño es mucho más sencillo de lo que parece. Sólo necesitas unos productos básicos, como lejía, y un poco de paciencia para devolverles a tus cortinas su aspecto original. La lejía es muy eficaz para eliminar el moho incrustado, pero también es fundamental mantener algunos hábitos para evitar que el moho vuelva a aparecer. Después de cada baño, sacudir la cortina, estirarla bien y asegurarse de que se seque correctamente son pasos simples que ayudan a prevenir la acumulación de humedad.