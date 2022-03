Estamos rodeados de fobias, y algunas son realmente curiosas. Es el caso de la filofobia, o lo que es lo mismo, el miedo a enamorarse. Pero no es solamente que nos dé cosa o que creamos que una relación no va bien, si no que se basa en un miedo fuerte e irracional que imposibilita hacer muchas otras cosas.

Conozcamos más sobre este tipo de fobia que nos sorprende pero sucede y tiene su tratamiento para dejarla de lado.

En qué consiste esta fobia

Se basa en un trastorno de ansiedad que hace que la persona tenga realmente un miedo exagerado a conocer a una persona y a enamorarse. Tanto es así que entonces rechazan cualquier tipo de socialización e ir más allá con otras personas para que no suceda nada.

Cuando los casos son graves, es cuando sale esta fobia y la persona no solo se basa en evitar amores si no que, como decimos, no se relaciona ya con nadie.

Signos de esta fobia

De igual forma que muchos otros problemas parecidos, aparece una inestabilidad emocional y psíquica realmente importante. La persona entra en una espiran tal que no quiere salir, tiene signos ansiosos, palpitaciones, dolores de cabeza, falta de respiración y especialmente aislamiento social porque no quieren hacer otra cosa por temor a conocer a otra persona.

Antes de llegar a estos extremos, quien empieza a desarrollar filofobia viven entonces diversas relaciones sin compromiso, sin ataduras, con más libertad, no quieren conocer estrechamente a nadie, y sus relaciones casi siempre acaban mal o no se materializan porque hay una barrera por este miedo que no es real.

Causas de la filofobia

Son variadas y dependen de cada persona. Puede no haber sucedido nada, pero muchas veces esto viene por un trauma del pasado que les ha hecho pasar muy mal y la persona que tiene la fobia no quiere volver a pasar por tales circunstancias.

Cómo curar esta fobia

Si la cosa es acusada y no se sale de casa o bien hay síntomas ansiosos, entonces debemos ser inspeccionados por un psicólogo o psiquiatra. Tendrá que ir a la raíz del problema y atajarlo. Se establecen diversas terapias para poder salir de este pozo.

Entre otras la que enfrenta el problema directamente, esto hace que la persona tenga que salir y relacionarse con otras personas. Esto puede ir acompañado de la toma de medicación para poder reducir los signos ansiosos que no permiten que el enfermo salga de casa.