Da un regalo de 350 euros y el menú de la boda es este: las redes se vuelven locas

Cuando te invitan a una boda, una de las principales cuestiones que te planteas es cuánto dinero tienes que dar a los novios. Esto depende de varios factores, como la relación que tengas con los novios, el precio del cubierto y tu situación económica. Claro que, das una cierta cantidad de dinero como regalo, esperas que el menú de boda sea medianamente bueno.

Pero no siempre es así, y esto es lo que le ha ocurrido a un hombre que ha compartido su historia y esta ya es viral en redes sociales. «Ayer tuve la boda de un amigo y una amiga de toda la vida, ambos somos del mismo grupo de amigos, de unas 10 personas. Fuimos todos a la boda, junto al resto de familiares de los novios, y otros amigos, conocidos, de trabajo, etc», comienza.

Y continúa: «Pues todo el mundo imagino que habrá dado sobre 150-200 euros que es lo que se da aquí, algunos de mis amigos les pregunté y dieron eso, dependiendo de la gente que iba. Yo a pesar de ir solo, como considero que es amigo de toda la vida di algo más, 350 euros. El día anterior le hice la transferencia al novio».

Ahora viene el quid de la cuestión: «Pues si llego a saber que me iba a encontrar con este menú de boda, hubiera dado 50 euros y gracias. Es lo más denigrante que he visto nunca», explica enfadado.

«Lo comenté con mi grupo de amigos en la mesa durante la comida y algunos me daban la razón, otros decían que ellos comían más a gusto con lo que había que no platos raros y modernos que ponen ahora. Va a ser mejor comer un filete a la plancha con patatas el día de una boa que un rape en salsa o un solomillo. En fin, me cabreo solo de pensarle de nuevo, así que os dejo la foto y veo si el raro soy yo o quién».

Luego hace una aclaración: «Edito para que los que decís que es menú infantil, no lo es, y no daban opción a comer todo sino un primero y un segundo y un postre. Eso sí, el cóctel inicial estuvo bien».

Adjunta una imagen del menú en cuestión, que se parece más bien a un menú del día y no a un menú de boda. Entre los primeros hay para elegir: ensalada mixta, arroz a la cubana o macarrones con tomate. Entre los segundos: pollo asado, filete de ternera con patatas y merluza en salsa verde. Y entre los postres: contesa, arroz con leche y fruta de temporada.