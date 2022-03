En las Islas Feroe, cerca del pueblo de Leynar donde viven poco más de cien personas, se encuentra el KOKS un restaurante que tienes dos estrellas Michelin, y que es posiblemente el restaurante que tiene esta distinción y que es además el más remoto del mundo. Pero este mismo año va a estar mucho más lejos ya que anuncia que se traslada al lejano pueblo de Ilimanaq, en Groenlandia.

El restaurante más remoto del mundo

El traslado del restaurante KOKS sin embargo parece que es momentáneo. Debido a las obras de su nueva sede en las mismas islas Feroe en las que ya está ubicado, este año permanecerá cerrado en dicho lugar, pero eso no significa que no vaya a servir su comida. De hecho, el chef Poul Andrias Ziska y su equipo han decidido trasladar el negocio a un lugar que a pesar de todo es aún más remoto. De por sí las Islas Feroe no están precisamente a la vuelta de la esquina, pero para este verano y la próxima temporada KOKS abrirá sus puertas en Groenlandia.

Concretamente en Ilimanaq, un puñado de casas con 53 habitantes en el último recuento, situadas en la costa oeste de la isla a trescientos kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. El restaurante KOKS tomará en gestión el restaurante del Ilimanaq Lodge , una casa colonial construida en 1741: es uno de los edificios más antiguos de Groenlandia, recientemente renovado para garantizar una hospitalidad informal pero refinada. Y, de hecho, la solución ideal para cenar en KOKS es pasar la noche en uno de los bungalows para visitantes, admirando el fiordo helado de Ilulissat , o el fiordo de Kangia, surcado por icebergs (y patrimonio de la Unesco) a través de las ventanas.

A pesar del viaje a Groenlandia, el chef Ziska se mantendrá fiel a su filosofía de proponer una cocina creativa y sostenible, basada en materias primas locales, que en este caso incluyen carne de reno, buey almizclero, foca y narval. El menú degustación consta de una veintena de platos y cuesta 2100 coronas danesas, o unos 280 euros, con otros 215 euros opcionales si se quiere añadir el maridaje de vinos. Cualquier interesado en organizar una expedición por esos lares haría mejor en moverse con tiempo: las plazas son sólo treinta por noche y al parecer las solicitudes ya son numerosas. El KOKS más remoto de la historia estará abierto del 12 de junio al 8 de septiembre.