Cumple tu sueño: este pueblo en España ofrece casa gratis a cambio de llevar su bar

Existe un pueblo español que promete hacer realidad el sueño de prácticamente cualquier persona en la actualidad: ofrecer una casa gratuita y un empleo gratificante en un entorno idílico donde resulta tentador vivir. El atractivo del entorno rural seduce cada vez más a quienes deciden hacer el trayecto inverso de la ciudad al campo, revirtiendo la ruta que tomaron sus padres o abuelos.

Regresamos a nuestras raíces, pero gracias a esta propuesta lo hacemos con un empleo y un hogar, los dos pilares esenciales que toda persona requiere para emprender un proyecto de vida en nuestro país. Si estás pensando en un cambio de vida, no lo pienses más, esta propuesta es para ti.

A un paso de cumplir con tu sueño

Hoy en día el mercado laboral y el de la vivienda no da muchas alegrías. Por un lado, nos enfrentamos a los retos profesionales, se necesitan cada vez más estudios, no necesariamente una carrera, pero sí una especialidad, ya sea en FP o en curso, que asegure una destreza a la hora de trabajar en un sector determinado. Se necesita, pues una cierta habilidad que vamos a descubrir y poner en práctica a lo largo de una vida, aunque no siempre contamos con los elementos necesarios para conseguirlo.

La edad es un factor clave, mal si somos demasiado jóvenes, pero también si pasamos de una cierta edad, con lo cual, es siempre un reto mantenerse competitivo en este duro mercado laboral. Para hacerlo, hay que enfrentarse a una serie de elementos que son claves y que quizás no hemos tenido en cuenta. El tiempo pasa para todos y cuando nos damos cuenta, necesitamos empezar a vivir por nuestra cuenta o simplemente hemos tenido un problema que nos invita a ir hacia atrás en el tiempo.

Tener una vivienda y un trabajo, son dos de los grandes retos de toda persona, con lo cual, debemos estar preparados para afrontar un cambio que debe ser lo más accesible posible. Pensar en un pueblo que nos ofrece vivienda y trabajo a la vez, es casi un sueño hecho realidad. Por lo que, no podemos dejar escapar esta oportunidad de conseguir un tipo de producto de vida que quizás nos ayude a encontrar aquello que siempre hemos querido. Una opción de lo más recomendable que nunca falla es ponerse al frente de un bar que ya tiene clientela y si encima tenemos casa asociada a este trabajo mucho mejor.

Este pueblo español te ofrece casa gratis por llevar su bar

Todo pueblo necesita un bar, un lugar de reunión entre todos sus habitantes que supone la llegada de una serie de elementos que son fundamentales y que debemos tener en cuenta, antes que nada. Para conseguir que el bar del pueblo se mantenga a flote, con un inquilino que se dedique en cuerpo y alma a él, se han establecido unas normas que lo asocian a una vivienda gratis. Dependiendo de las dimensiones del pueblo, esto es algo imprescindible para poder vivir.

Si es un pueblo muy pequeño, será más difícil contar con las personas necesarias para crear un negocio rentable. A excepción de los fines de semana, cuando pueden venir más personas al pueblo, es complicado encontrar esa estabilidad a través de un buen sueldo. Pero con la inclusión en el trato de una casa gratis, este pueblo se asegura que haya más de un interesado en tener un techo y un trabajo. Dos cosas esenciales para desarrollar una vida digna para todos.

Quintanilla de las Viñas está a 30 kilómetros de Burgos, por lo que está a solo unos minutos de esta capital. Siendo el lugar en el que se busca un arrendatario para el bar que contará con vivienda gratuita. Lo malo de este bar es que cuesta solo con 18 habitantes censados, aunque a su alrededor pueden haber más de 200 personas en pueblos cercanos. Un mercado potencial que se suma a esta proximidad con Burgos, una capital con movimiento y quizás este pueblo puede formarse como un sitio de segundas residencias.

Merece la pena dar un giro radical de vida y empezar a pensar en este bar que podría ser una forma de vida muy digna. Tampoco se pagará IBI, un impuesto que también supone un plus, por lo que podemos empezar a pensar en hacernos con este extra que quizás nunca antes hubiéramos imaginado. Una opción de vida que se ha convertido en la gran esperanza de muchos que quieren optar a esta oferta de trabajo con vivienda incluida, algo que no sucede todos los días.

Si estás pensando en dejarte seducir por la España rural, este pueblo cerca de Burgos es una de las mejores opciones, es cuestión de saber qué requisitos se deben cumplir e ir a por esa oferta tan apetecible.