Adiós para siempre a las cucarachas en casa con el truco sencillo del pepino

Con la llegada del verano, las temperaturas aumentas y con ellas las plagas de los insectos. Los mosquitos y las moscas suelen ser los más habituales, pero hay otro insecto que puede hacernos la vida imposible: las cucarachas.

Aunque no pican, sí pueden provocarnos problemas para la salud. Pero, ¿cómo consiguen entrar en casa? Agujeros, grietas y tuberías son los huecos de mayor acceso para ellas. Pero no te preocupes porque tenemos la solución para que las cucarachas no entren en casa: el truco del pepino.

La limpieza en fundamental

Lo primero y más importante es hacer todo lo posible para evitar que las cucarachas entren en casa, y para ello la limpieza es fundamental.

Ahora que llega el verano y las temperaturas poco a poco van en aumento, conviene revisar todas las paredes. Si hay algún hueco u orificio, hay que cubrirlo con masilla.

También es conveniente instalar mosquiteras en puertas y ventanas para evitar la entrada de todo tipo de insectos: mosquitos, moscas…

La estancia a la que mayor atención se le debe prestar es la cocina. Hay que evitar dejar restos de comida o platos sucios en el fregadero porque son un punto de atracción para las cucarachas.

Como resulta lógico, el cubo de la basura debe tener tapa para que los insectos no se puedan colar.

Además, de vez en cuando es conveniente mover los electrodomésticos y comprobar que no hay rastro de cucarachas.

El truco del pepino

Existen un gran número de remedios caseros para acabar con las cucarachas, y el truco del pepino es uno de los más sencillos y efectivos. De esta manera, se evita el uso de productos químicos, lo cual es un gran punto a favor, sobre todo si hay niños y mascotas en casa.

Lo único que se necesita es un pepino y un vaso de agua, y los pasos a seguir para hacer el repelente casero son:

Se corta el pepino en varios trozos y se ponen en la licuadora. Se añade un vaso de agua y se licúan los ingredientes hasta conseguir un jugo de pepino. Se llena el cubo de la fregona con el jugo de pepino. Luego, simplemente hay que fregar el suelo de la casa con este líquido. Además de ser un buen limpiador natural, el pepino es excelente para ahuyentar a las cucarachas porque odian el olor de esta hortaliza.

Un truco 100% natural que se puede poner en práctica una vez a la semana.