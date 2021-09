Desde que la pandemia por Coronavirus estallara en marzo de 2020, la mascarilla se ha convertido en un elemento más en nuestras vidas. Muchas personas ya se han acostumbrado a llevarla a pesar de lo molesta que puede resultar pero ¿hasta cuándo realmente?. En la actualidad podemos quitárnosla en momentos muy puntuales, pero ¿cuándo dejaremos de llevar mascarillas del todo? la respuesta parece tenerla el cirujano valenciano que en su día nos avisó de lo que se nos venía encima con la Covid-19.

¿Cuándo dejaremos de llevar mascarillas realmente? La respuesta del doctor que predijo la pandemia

De vital importancia ha sido en esta pandemia (y sigue siendo) el uso de la mascarilla y aunque llevarla en exteriores ya no es obligatorio, siempre y cuando se pueda garantizar que mantenemos una distancia de seguridad con respecto a los demás, todavía tenemos que usarla en interiores, como por ejemplo al entrar en un comercio, o en el transporte público. Por ello, muchas personas se preguntan ¿hasta cuándo? ¿en qué momento podré ir por donde quiera sin mascarilla? La respuesta parece estar fijada para el próximo año si hacemos caso a una de las voces que en enero de 2020 ya nos avisó de la peligrosidad que tenía el coronavirus.

Fue hace algo más de año y medio cuando el cirujano valenciano Pedro Cavadas declaraba a varios medios que la Covid-19 era un peligro ya que se contagiaba a «gran velocidad», algo que hizo que muchos le tacharan de alarmista y más cuando él mismo reconocía no ser experto en virología.

Sin embargo Cavadas que como otros sanitarios ha visto muy de cerca los estragos de la Covid-19, llevaba toda la razón por lo que muchos se toman muy en serio lo que ha opinado sobre el fin del uso de las mascarillas.

Según este médico, dejaremos de llevar mascarilla, tanto en exterior como en interior en 2022 y en concreto en el mes de octubre. Algo que de cumplirse fija en poco más de un año el uso de un elemento que si bien en España se mantiene sin obligatoriedad en exteriores, no es seguro que no se vuelva a imponer en el caso de que en algún momento la incidencia de casos vuelva a subir. No olvidemos que la quinta ola de Covid sigue arrasando y que otros países como Estados Unidos, ya han dado marcha atrás obligando a su población a que de nuevo se pongan la mascarilla incluso si están vacunados.

La inmunidad de rebaño se retrasará

Otra de las «predicciones» de Cavadas con respecto al coronavirus tiene que ver con la ansiada inmunidad de rebaño que se iba a conseguir gracias a la vacunación pero que en su «modesta» opinión puede que se retrase debido sobre todo a la variante delta.

Además, tal y como opinan otros expertos, Cavadas está convencido que pasarán años antes de que se controle del todo la pandemia por Covid-19, algo que podría llevar a la población mundial a tener que vacunarse más veces al margen de las dos primeras dosis (o una) que ya han recibido la mayoría.