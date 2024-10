El creativo truco de una influencer para transformar sillas rescatadas de la basura: no te lo imaginas

Una influencer ha decidido darnos un creativo truco para transformar sillas rescatadas de la basura, ideal si tenemos niños o mascotas. Las sillas serán más seguras y confortables, a prueba de golpes y de arañazos, justo lo que necesitamos para hacer realidad una serie de detalles que marcarán un antes y un después. El reciclaje es un elemento fundamental, con el que debemos contar. Especialmente ante una serie de detalles que acabarán siendo los que nos acompañen.

En la basura directamente podemos encontrar auténticas joyas, es cuestión de ponerse manos a la obra con ellas. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en todo lo que nos esperaría. Una opción de lo más recomendable que puede ser la que marque un antes y un después. Una manera de reciclar, sencilla y barata que implica varios materiales y que debes empezar a tener en cuenta en estos días que tienes por delante. Toma nota de cómo transformar sillas rescatadas de la basura, te sorprenderá conocer una forma rápida y efectiva de conseguir lo que deseas.

Transformar sillas rescatadas de la basura

El reciclaje es un elemento que puede salvar al planeta, siendo uno de los detalles que ha acabado siendo el que nos ha acompañado en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos espera de la mejor forma posible.

Con la mirada puesta a todo lo que está por llegar, podemos empezar a pensar en un cambio de ciclo que puede ser significativo y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Las sillas que para otro son un elemento que tirar y eliminar, para ti, pueden acabar marcando un nuevo inicio.

El dinero no es que sobre en España, ni en Bélgica, lugar en el que es originario este vídeo. Pero es uno de los elementos que debemos tener en cuenta, a la hora de descubrir qué nos depara este ingrediente que puede convertirse en uno de los que nos invita a poner en práctica algunos trucos esenciales.

Atrévete con una forma de transformar las sillas low cost, no te costará mucho y los resultados son realmente espectaculares en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos espera, de forma que debemos empezar a visualizar un cambio importante.

Este truco de una influencer nos cambiará la vida

Las redes sociales es el lugar en el que empezamos a descubrir una gran variedad de trucos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. De una manera espectacular, vamos a descubrir en primera persona todo lo que nos está esperando en este momento.

Hay un truco que puede ser fundamental y que quizás no conocíamos. El que nos invita a reciclar objetos que encontramos en la basura y que pueden tener en nuestra casa una nueva vida. Lo que es basura para unos, puede ser un tesoro para otros. En la casa de esta influencer ha fabricado una silla con lo que tenía en casa.

Lo bueno de este truco es que no ha tenido que emplear materiales de fuera, ha podido conseguir un resultado que bien podríamos encontrar en una tienda de moda muebles de una céntrica calle de París. Se pueden conseguir grandes logros con pequeños gestos como estos que serán los que marcarán una diferencia importante.

Para que puedas conseguir un resultado similar solo debes empezar a gestionar algunos elementos que son claves y que quizás nos invitan a ponernos manos a la obra. Es muy fácil sólo hay que ir siguiendo los pasos que marca y ver el vídeo que los acompaña, según la explicación de esta influencer.

Reciclaje DIY: personaliza una silla encontrada en la calle que no estaba en buen estado

Empecé limpiando la silla. Luego, desatornillé el respaldo y el asiento antes de serrar la parte metálica. Quería usar patatas fritas, pero después de echar un vistazo a la piscina donde voy a nadar, no tenían un agujero en el medio, así que me decidí por tubos de espuma de plomería. No costaron mucho, tienen un agujero en el medio y están precortados a lo largo. Los coloqué por toda la estructura metálica de mi silla. Usé cinta adhesiva para asegurar todo.

Para la tela dudé mucho antes de decidirme por un plaid de felpa que todavía tenía de un viejo bricolaje Me dije que el peluquín ocultaría mi costura y que facilitaría el bricolaje Corté tiras de cuadros, que cosí alrededor de los tubos de espuma. Para el asiento, después de quitar cientos de grapas, tomé trozos de espuma de una creación antigua que grapé a la madera original. Lo cubrí con un trozo de cuadros y también lo grapé. ¡Volví a colocar el asiento fijándolo con tornillos como al principio!