Contesta estas tres preguntas y averigua si eres un genio

Saber pensar bien las cosas , sin dejarse llevar por el instinto, no es para todos: la capacidad de lógica ciertamente pertenece a las personas inteligentes, por eso queremos desafiarte… ¿ Te gustaría hacer una prueba ? Estas son tres preguntas sencillas que requieren tres respuestas concretas: si las aciertas todas, entonces serás uno genio con un coeficiente intelectual muy superior a la media.

Las 3 preguntas que marcan a un genio

La primera pregunta es: «Tus padres tienen seis hijas, incluyéndote a ti. Cada hija tiene un hermano. ¿Cuántas personas hay en la familia?» Las opciones de respuesta son: 7, 15, 9, 14.

Pasemos a la segunda pregunta : «Hay 17 zapatos azules y 17 zapatos amarillos en un baúl en un cuarto oscuro. ¿Cuál es la cantidad mínima de zapatos que tengo que sacar del baúl que me garantice haber sacado al menos dos zapatos del mismo color?».

Las cosas se complican, ¿verdad? Las respuestas disponibles son: 7, 18, 3, 17.

Finalmente , la última pregunta que forma parte del test es: «Tengo 4 veces la edad de mi hijo. En 20 años tendré el doble de su edad. ¿Cuantos años tenemos?».

Tienes que releer la pregunta una vez más al menos, Hecho? Aquí, ahora concéntrate en las respuestas: yo 32 y él 8, yo 40 y él 10, yo 20 y él 5.

Te dejamos un momento adecuado para meditar recordándote que, como siempre que se trata de pruebas, acertijos y preguntas, la primera respuesta que te viene a la mente generalmente no es la correcta… Por otro lado, debes saber cómo razonar y familiarizarte con relaciones numéricas, operaciones y cálculos. Y aunque siempre puedes usar una calculadora, en este caso debes guiarte por la lógica y es mejor que cualquier cálculo lo hagas mentalmente ya que te hará pensar más y dar con la respuesta acertada.

Las soluciones a las tres preguntas

¿Listo para soluciones? La respuesta a la primera pregunta es “9” : 6 (hijas) + 1 (hermano) + 2 (padres). ¿Cuántos ya se han equivocado?

La respuesta a la segunda pregunta es «3» : extrayendo los zapatos entre azul y amarillo, el número mínimo es solo 3.

Finalmente, la pregunta más difícil… La respuesta correcta es «yo 40 años y él 10» : esta es la única relación correcta, porque en 20 años yo tendré 60 y él 30, es decir, yo tendré el doble de su edad.

¿Cómo te ha ido? Si el resultado es 1/3, entonces tú y la lógica no os lleváis muy bien; si solo tienes un fallo es posible que seas un genio pero que tengas un mal día o que sencillamente sabes aplicar la lógica pero te falta practicar más… No hace falta decir que si has hecho pleno, estás listo para buscar otros test que sean más complicados, aunque ya podrías considerarte muy listo.