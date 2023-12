Cómo fabricar un ambientador fácil y rápido que elimine el mal olor de los baños

Acaba con el mal olor de los baños con un ambientador que puedes fabricar de forma fácil y rápida con elementos que quizás tengas en casa. El olor del baño es uno de los principales problemas al que nos enfrentamos, dado que es el lugar de la casa en la que podemos descargar elementos con muy malos olores, por lo que un ambientador siempre es recomendable. Especialmente si no tenemos ventana o no la abrimos con frecuencia, algo que pasa en una gran parte de los baños.

Pasos para fabricar un ambientador fácil y rápido

Puedes fabricar tu propio ambientador, es cuestión de ir en busca de un elemento que seguramente tienes en casa y te ayudará a sentirte mucho mejor. Los olores tienen una incidencia directa en los sentimientos, un mal olor puede incluso hacernos tener pensamientos negativos según la ciencia.

Por lo que mantener nuestra casa con un buen olor, es algo recomendable y necesario. Especialmente la parte que más difícil nos hace esta tarea, el baño. Este ambientador casero está especialmente recomendado para esta estancia de la casa. Si estás buscando que huela bien, lo puedes conseguir en un abrir y cerrar de ojos.

Solo necesitas hacerte con unos ingredientes básicos que descubrirás de reaprovechar otros elementos. Por lo que, además de mantener tu casa con el olor que deseas, podrás reutilizar determinados productos, justo lo que necesitamos en estos días en los que nuestra casa debe oler especialmente bien.

Dedica unos minutos a crear un ambientador casero que también podrás utilizar en otras habitaciones y no solo en los baños. Si hay fumadores en casa o llegan visitas con esa costumbre y no quieres que salgan fuera o no pueden hacerlo con el tiempo, será una forma de que no se note el olor a tabaco.

Elimina el mal olor de los baños con este ambientador que se fabrica fácilmente

Los ingredientes o materiales que necesitas para crear este ambientador casero quizás los tengas en casa en este preciso momento. Solo debes ir a por ellos y dedicar unos minutos para fabricar un ambientador casero para baños en cuestión de minutos. Toma nota de qué necesitas para conseguirlo:

500 ml de agua destilada

2 cdas de bicarbonato de sodio

Botella con baritas de madera o botellas con atomizador

10 gotas de aceite esencial al gusto (naranja, limón, lavada, eucalipto, otros)

Recipiente mediano

Pasos para fabricar un ambientador

A la hora de fabricar un ambientador para el baño, debes tener en cuenta que necesitas un recipiente que sea más o menos atractivo y combinable.

Puedes aprovechar un recipiente de una vela aromática que hayas usado para poder colocar estos ambientadores.

Usarás medio litro de agua, pero puedes adaptar las medidas a las necesidades de tu ambientador.

Coloca solo un cuarto de litro, añade una cucharada de bicarbonato y solo 5 gotas de aceite esencial al gusto, por ejemplo. Si quieres menos cantidad.

Mezcla estos ingredientes que has creado con el aroma que tú quieres, el aceite esencial puede ser a tu gusto o incluso aprovechar una colonia que tengas en casa.

Puedes poner unas barritas de madera a modo de micado y tenerlo siempre en el recipiente que has fabricado con una vela que ya se ha consumido.

La segunda opción es poner este ambientador en una botella con spray para poder utilizarlo cuando sea necesario.

En el baño después de que hayamos trabajado en él o en una reunión informal sobre el sofá si se ha fumado en él y quieres que desaparezca el olor. Las opciones son enormes de este ambientador.