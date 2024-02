Cómo acabar con los ruidos de los vecinos: las maneras más efectivas que te van a cambiar la vida

Hay maneras muy efectivas para acabar de una vez por todas con los ruidos de los vecinos que pueden hacernos la vida imposible. Estas son las maneras más efectivas que te van a cambiar la vida por completo. Vivir en tu casa será un pequeño reducto de paz, sin ningún ruido que te moleste con estas soluciones prácticas.

No podemos elegir a nuestros vecinos, pero sí podemos adaptar nuestra casa a ellos. El niño que apunta maneras como aspirante al trompetista número 1 de la banda de música del pueblo que sólo tiene tiempo para practicar a la hora de la siesta. O esa pareja de amantes del reggetón que hacen que tu casa parezca una sala de conciertos tienen los días contados.

Acabar con los ruidos de los vecinos es posible

La ilusión de comprarse un piso en la zona elegida se puede ir por los suelos al empezar a escuchar en vivo y en directo la vida de nuestros vecinos. Desde esos gritos a las 6 de la mañana hasta los conciertos en el salón a la hora de la siesta. Es uno de los principales problemas que podemos empezar a notar después de mudarnos o cuando han llegado nuevos inquilinos a la zona.

No todo el mundo sabe convivir o quiere hacerlo. Al vivir en un piso compartimos zonas comunes y también paredes, de tal forma que quizás acabemos escuchando ruidos e incluso olores, algo que todo propietario debe tener en cuenta. Antes de que te mudes a un lugar pasa un tiempo en el piso y pregunta a los vecinos.

Te evitarás más de una sorpresa ante la entrada en acción de la vecina que da clases de baile de salón con unos taconazos que acaban casi atravesando las paredes. Es algo que deberás tener en cuenta, antes que nada, pero si es tarde o no lo puedes evitar, estarás más preparado para este cambio, con la ayuda de determinados elementos.

Desde el portal de El Idealista, uno de los que nos permite buscar la casa de nuestros sueños a través de una amplia oferta de viviendas, también nos ayudan a solucionar alguno de los problemas más habituales cuando compramos un piso. Estas son las maneras de acabar con estos ruidos de forma ejemplar.

Formas de acabar con los ruidos de los vecinos

Los vecinos se deben respetar entre ellos, eso significa que el primer paso es hacer saber a esa persona que está siendo muy ruidosa. Solo debemos ser sinceros y elevar la queja al presidente de la comunidad. Ya que existe una ley que ampara a aquellas personas que se vean afectadas por esos ruidos.

Un perro que ladra toda la noche, golpes o ruidos fuertes que impiden el descanso nocturno, pero también esa música que suena a unas horas intempestivas. Hay ruidos que se pueden entender, un día que el niño no se encuentre bien, un bebé que llora, pero otros son totalmente injustificados y podrían evitarse o moderarse. Realizando una queja se debe conseguir llegar a un acuerdo.

Si la situación continúa se puede acudir a la policía para denunciar el problema. Estos profesionales pueden hacer uso de un sonómetro para corroborar que estamos ante un ruido que supera el número de decibelios que permite la ley, algo que debemos tener en cuenta para acabar con estos ruidos.

La junta de propietarios puede actuar conjuntamente, aportando las pruebas concretas de lo que está pasando en esta comunidad y que puede dar lugar a determinados aspectos en concreto que debemos tener en cuenta. Quizás hasta la fecha no has tenido que hacerlo nunca, pero es algo que sucede de forma muy común. Las comunidades de vecinos tienen mecanismos para poder mediar entre vecinos, acabando de esta manera con los ruidos que pueden generar determinados vecinos.

Si llega a los tribunales el juez puede incluso privar a los propietarios a ocupar ese piso desde el que no han dudado en realizar fuertes ruidos de ocuparlo durate 3 años. Es decir, puede sacar de casa a los vecinos que han hecho ruido. Además de pagar una indemnización a los afectados. Son palabras mayores que pueden producirse.

En caso de que el inquilino sea de alquiler se puede pedir un final del contrato, de esta forma deberán abandonar la casa que ha ocupado y desde la que han hecho ruido. Este paso se debe hacer de acuerdo con el propietario de la vivienda en la que los vecinos ruidosos están viviendo.

Uno de los casos más comunes es como consecuencia de un perro, un animal que puede recibir adiestramiento o recibir la asistencia adecuada para evitar este problema. No es habitual que un animal ladre por la noche, bien sea porque no está cómodo o porque escucha algún ruido extraño. Hay personas que tienen los perros como forma de lanzar una alerta, pero al estar en pisos, en general suelen ser animales que están dentro de casa, por lo que no es habitual que ladren.