El truco que tienes que probar con la cerveza: potenciarás su sabor

Si eres aficionado a la cerveza, ya sea tomando una cada día o de forma puntual, seguramente te encantará su sabor y más cuando está fría, pero si quieres que la esta popular bebida sea mucho más deliciosa, nada como recurrir a un truco que estamos seguros que os va sorprender. Toma nota, porque vamos a revelarte a continuación, el truco que no sabías para potenciar el sabor de la cerveza y que seguro vas a querer aplicar cada vez que te tomas una.

Truco para potenciar la cerveza

Seguramente el truco que ahora vas a conocer te va a dejar bastante sorprendido, pero lo cierto es que siglos atrás ya se utilizaba dado que resulta realmente eficaz si lo que busca es beber una cerveza de sabor más intenso.

El truco en cuestión no es otro que echar una pizca de sal al vaso de cerveza que estemos a punto de beber. El resultado será una cerveza de más sabor, pero también una que te va a provocar menos regurgitación, es decir, eructos.

En lo que respecta al sabor, parece que nada más mezclar la sal en la cerveza, esta es más intensa aunque menos amarga, ya que la pizca de sal que añades reduce la amargura que suele tener esta bebida.

Como ocurre cuando la echamos en la comida, la sal hará que la cerveza tenga más sabor y para demostrar esto existe un estudio de Harvard de 1997, en el que se descubrió además que «tapaba» el amargor mientras amplificaba algo de la dulzura de la malta. Además, obtienes una espuma más densa. Por otro lado, las cervezas planas que son «saladas» saben más frescas, más nítidas. Mientras que las cervezas que son de baja calidad, obtienen un emocionante toque de sabor.

¿Añadir sal a la cerveza te emborracha más?

Puedes echar sal en la cerveza y probar si como decimos tiene más sabor aunque debemos ir con cuidado dado que otra de las «propiedades» que tiene la sal cuando se utiliza de este modo es que puede hacer que la bebida nos «suba» más rápido. Esto se debe a a que la sal ensancha el esfínter duodenal, dándole un acceso más rápido al intestino delgado, donde el alcohol se dispersa en el torrente sanguíneo.

Es por eso que algunas personas te dirán que te mantengas alejado de las bebidas alcohólicas saladas. Te emborracharás más rápido y tendrás una resaca mucho peor.

Obviamente, debes evitar la cerveza salada si tienes hipertensión o no quieres emborracharte. Sin embargo, no hay forma de determinar cuánta sal se requiere para experimentar este efecto. Una pizca probablemente no hará la diferencia, pero es difícil decirlo con seguridad.

Por último y como dato curioso decir que durante la Gran Depresión en Estados Unidos, muchos camareros añadían esa pizca de sal a la cerveza dado que también provoca que nos entre más sed y consumamos más. Así, los clientes no se conformaban con una sola cerveza y solían pedir más de una.