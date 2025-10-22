Casi nadie la conoce y es la favorita de los alemanes: la islita de España en la que siempre hace buen tiempo

Cuando llega el otoño muchos alemanes hacen sus maletas y ponen rumbo a España en busca de buen tiempo. Nuestro país alberga multitud de rincones paradisíacos donde el frío y las lluvias se sienten más lejanos, pero pocos ofrecen las temperaturas suaves, los paisajes únicos y la tranquilidad de La Gomera. Esta isla canaria, mucho menos conocida que Tenerife, Lanzarote o La Palma, es un «refugio» que conserva su ritmo pausado y un contacto directo con la naturaleza.

Frente a la masificación turística de otras islas canarias, La Gomera se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de los alemanes. Sin grandes complejos hoteleros, con abundantes senderos y una cultura local que mantiene su esencia más tradicional, más del 40% de visitantes extranjeros de La Gomera proceden de Alemania, según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística. El perfil es claro: parejas maduras, senderistas y viajeros que huyen de las aglomeraciones.

La Gomera, la isla que adoran los alemanes

El principal atractivo de La Gomera es su clima templado los 365 días del año, con temperaturas medias de 23 a 25 grados en octubre y noviembre, acompañadas de un océano que rara vez baja de los 22 grados. Esto convierte a la isla en un «destino de invierno» muy apreciado por los alemanes, especialmente entre los jubilados y profesionales que teletrabajan. «Aquí el cuerpo se relaja y la mente también. No hay estrés, no hay ruido, y puedes caminar durante horas entre mar y montaña», comentan.

La búsqueda de autenticidad es otro de los motivos que explican por qué La Gomera se ha convertido en uno de los destinos preferidos de los viajeros germanos. El gran emblema de la isla es el Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1986.

Este enclave, que cubre más del 10 % de la superficie de la isla, alberga una de las últimas laurisilvas de Europa. Aquí, los senderos serpentean entre laureles, helechos gigantes y corrientes de agua que se escapan entre la vegetación. Muchos lo comparan con un bosque de cuento: silencioso, envolvente y casi mágico. Existen más de 650 kilómetros de caminos señalizados, que recorren desde los acantilados costeros hasta las cumbres de la isla.

El encanto de lo pequeño

Con una superficie de apenas 370 kilómetros cuadrados y poco más de 22.000 habitantes, La Gomera es una isla que se recorre con calma. No hay autopistas ni grandes resorts. Sus pueblos (Hermigua, Agulo, Vallehermoso o Valle Gran Rey) conservan un aire rural que enamora a los visitantes.

En el sur, Valle Gran Rey se ha convertido en el principal punto de encuentro de alemanes, con pequeñas casas rurales, apartamentos familiares y restaurantes que ofrecen cocina local junto a propuestas vegetarianas o ecológicas. En el norte, Agulo, con sus calles empedradas y casas de teja roja, fue descrito por la prensa alemana como «el pueblo más bonito de La Gomera». Su mirador de Abrante, suspendido sobre el acantilado, ofrece una vista espectacular del Teide, lo que lo convierte en parada obligatoria para los excursionistas.

El Cabildo de La Gomera ha apostado por un modelo turístico sostenible, consciente de que el valor del destino reside precisamente en su equilibrio natural. Según los datos de Promotur Turismo de Canarias, el 78 % de los turistas alemanes que visitan la isla considera «muy importante» que el destino tenga políticas activas de sostenibilidad.