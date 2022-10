¿Buscas vivir un escalofriante y divertido Halloween en familia y junto al mar?

Si buscas la fiesta del ¿truco o trato? con actividades para toda la familia junto al mar y en un camping de lujo, toma nota. Los más pequeños pueden ir de cabaña en cabaña en busca de chuches, con talleres, juegos, concursos e incluso, sesión disco por las noches; mientras que los mayores disfrutan de un pasaje de terror inspirado en los tenebrosos pasillos de un hospital de almas perdidas.

Glamping de lujo

El próximo fin de semana del 30 de octubre se celebra la fiesta de Halloween, y hay un lugar donde la fiesta de los muertos es diferente. En el glamping de lujo de Ohai Nazaré se abrirán las puertas dos fines de semana seguidos -los dos últimos del mes de octubre- para recibir a sus clientes, grandes y pequeños, y ofrecer una experiencia única en un lugar de miedo. Nunca mejor dicho porque el espacio está totalmente tematizado y con una programación de actividades que harán caer rendidos a los niños todas las noches. El glamping dobla turno los fines de semana en los que se convertirá en un terrorífico parque temático, decorando las principales avenidas y espacios comunes; con atracciones y juegos para todos, incluido en el precio de reserva: del 21 al 23 de octubre, y del 28 al 1 de noviembre.

Un plan de miedo

El plan incluye desde hacer cursos de pociones y trucos con zonas reservadas para las brujas y sus escoba hasta pasear por grutas misteriosas, o participar en talleres para pintar calabazas y realizar coronas de flores. En total, decenas de historias para no dormir que se podrán dejar retratadas para la posteridad en el Photobooth, del que saldrá una tarjeta postal.

Pasaje de terror

Y una advertencia para los más miedicas: El nuevo pasaje de terror es para valientes. Los sustos tendrán por escenario los pasillos de un hospital de almas perdidas. Sus pacientes y los muertos vivientes harán pasar un rato de pesadilla a quien se atreva a cruzar el umbral de la puerta. Los gritos y las risas están también asegurados a partes iguales. Y por la noche… ¡Fiesta! Concurso de disfraces y disco Thriller, con una especial mención a México y a su tradición más arraigada la noche del 31 de octubre, en que las calaveras, que representan a las famosas Katrinas, serán las protagonistas. ¿Eres lo suficientemente valiente como para formar parte de esta historia?

¿Qué es?

Hoy en día, Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense y canadiense. Algunos países iberoamericanos, conociendo aún esta festividad, tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día, aunque coinciden en cuanto a su significado: la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. En Europa son muchas las ciudades en las que los jóvenes han decidido importar el modo con el que Estados Unidos concibe Halloween celebrándolo con fiestas y disfraces. Aunque en algunos lugares, como Inglaterra, la fiesta original ha arraigado de nuevo.

El hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días es, en cierta medida, gracias al enorme despliegue comercial y la publicidad engendrada en el cine estadounidense. La imagen de niños norteamericanos correteando por las oscuras calles disfrazados de duendes, fantasmas y demonios, pidiendo dulces y golosinas a los habitantes de un oscuro y tranquilo barrio, ha quedado grabada en la mente de muchas personas. La tradición cuenta que esa noche los espíritus visitaban las casas de sus familiares, y para que no los perturbaran, los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa por cada difunto que hubiese en la familia. Si había una vela en recuerdo de cada difunto, los espíritus no molestaban a sus familiares; si no era así, los espíritus les perturbaban por la noche y les hacían caer entre terribles pesadillas.