Los disfraces de Halloween más originales para hombres

Si deseas celebrar Halloween por todo lo alto, no puede faltarte un buen disfraz y para ello tienes muchas opciones aunque sin lugar a dudas, nada como elegir aquellos disfraces no sólo que están de moda sino que además den algo de miedo. Disfraces que puedes comprar o también si tienes ingenio y materiales suficientes podrías intentar hacerlos en casa. Nosotros queremos ofrecerte algunas ideas así que toma nota porque estos son algunos de los disfraces de Halloween más originales para hombre.

Disfraces originales de Halloween para hombre

Son muchas las ideas que se nos pueden ocurrir como disfraz para este Halloween 2022 pero si deseas algo que no sea el tradicional vestido de fantasma, de zombi o de vampiro, nada como optar por ideas algo más originales.

Piloto de Top Gun

Por ejemplo, dado que la secuela de Top Gun ha sido uno de los grandes éxitos cinematográficos este año, vestirse de piloto de avión al más puro estilo Tom Cruise estará de moda este Halloween así que no desaproveches la oportunidad. Puedes comprarte un mono como el que ves en Amazon o también customizar cualquier mono que tengas en casa y a poder ser, de color verde kaki.

El Juego del Calamar

Ya sea con un chándal verde como los participantes del juego o con un mono rojo como los vigilantes, vestirse de El Juego del Calamar también va a estar de moda. Puede que la serie de Netflix se estrenara hace meses pero en cuanto a disfraces siguen siendo los más vendidos estos días en tiendas como Amazon, así que no lo dudes y disfrázate de esta forma tan original, a la vez que sencilla.

Vecna de Stranger Things

Otra de las series de Netflix de la que van a salir muchos disfraces este Halloween es Stranger Things y en concreto, el más original y terrorífico de todos es el de Vecna. El villano al que se enfrentan los protagonistas en la más reciente temporada. Puedes intentar hacerlo aunque al ser un disfraz bastante elaborado quizás es mejor comprarlo sabiendo que en Amazon está disponible (su precio ronda los 40 euros).

Inflable de T-Rex

Este año parece que también se van a llevar muchísimo los disfraces inflables dado que se están vendiendo muchísimo estos días en Estados Unidos. En especial el de T-Rex quizás por que este año también se estrenó en cines una nueva entrega de Jurassic Park. Si quieres disfrazarte así puedes encontrar el disfraz en Amazon (el precio está en torno a los 50 euros).

Daemon Targaryen de La Casa del Dragón

La que es quizás la serie más esperada del año, House of the Dragon o La Casa del Dragón también va a ser una de las que más se vean entre los disfraces para este Halloween. Puedes entonces apostar por ir con el disfraz de Daemon Targaryen , aunque no olvides una peluca larga de color blanco y así parecerte al máximo al personaje de Matt Smith. La casaca la puedes hacer aunque en Amazon también está a la venta (el precio eso sí, supera los 60 euros).

Elrond de Los Anillos del Poder

También Los Anillos del Poder, que es la serie a partir de El Señor de los Anillos es otro de los disfraces originales por los que puedes apostar para este Halloween. En concreto puedes hacerte, o comprarte el traje con capa del personaje de Elrond aunque sólo hemos visto que esté a la venta en Etsy y su precio supera los 150 euros.

Catrinas en pareja

En el caso de que tu disfraz de Halloween implique ir con tu pareja, podéis optar por algo tan sencillo, pero también muy original, como pintaros la cara con el estilo catrina o las calaveras mexicanas y luego vestiros de una manera formal. Un disfraz acertado y perfecto para Halloween.

Esqueleto

Si buscas algo sencillo pero que no falle nunca y que no deje de ser original, nada como elegir un disfraz de esqueleto. Para hacerlo solo se requiere que tengas un mono de color negro, o incluso una sudadera y un pantalón y que lo pintes con pintura blanca para darle la forma como si fueran los huesos del esqueleto. En este caso el maquillaje también hace mucho a base de pintura blanca y negra.