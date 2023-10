Halloween es una fiesta que se celebra el 31 de octubre, la noche antes del Día de Todos los Santos. Es una noche en la que muchas personas se disfrazan de personajes terroríficos, como brujas, vampiros, fantasmas o zombis, y salen a pedir dulces por las casas con la frase «truco o trato». También se decoran las casas y las calles con calabazas vacías y talladas con caras, velas, telarañas y otros objetos que dan miedo. Una fiesta que los niños viven intensamente pero que puede que no entiendan o el porqué de todas sus tradiciones. Incluso es posible que se asusten y no entiendan qué significan las calabazas talladas o la decoración de muertos. Por ello, será bueno explicar Halloween a los niños y de este modo, os ofrecemos algunas pautas a continuación.

Explicación de Halloween a los niños

Halloween se acerca y si tienes niños pequeños en casa puede que tengan ganas de celebrar esta fiesta aunque posiblemente desconozcan cuál es su origen o de hecho, por qué se celebra. Por ello, queremos ofreceros a continuación, algunas pautas y consejos que os van a servir para saber cómo explicar Halloween a los niños.

Una de las cosas que más nos gusta de los niños es su insaciable curiosidad. Por ello, a medida que nos acercamos a la fiesta más oscura y aterradora del año, debes esperar que tus hijos comiencen a preguntarte por qué se celebra Halloween y dónde nace esta festividad.

Dependiendo de la edad de los niños, es posible que no acaben de entender el origen de esta fiesta, de modo que a partir de la historia de Halloween, debes adaptarla o explicarla con aquellas palabras que sean comprensibles para los niños.

Qué es Halloween

Halloween es una contracción del término «Hallow’s Eve», que es la noche anterior al Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre . Este es un día festivo (en España es de hecho día de fiesta nacional), que en 835 el Papa Gregorio IV decidió trasladar al 31 de octubre .

Origen de Halloween explicado para niños

Al margen de explicar a los niños cuál es el significado de Halloween, entenderán mejor la fiesta si les hablamos de su origen.

De este modo les podemos explicar que Halloween tiene su origen en una antigua tradición de los celtas, un pueblo que vivía hace más de 2000 años en lo que hoy es Irlanda, Escocia y el norte de Francia. Los celtas celebraban el fin del verano y el inicio del invierno con una fiesta llamada Samhain, que significa “»fin del verano» en lenguas gaélicas. Ellos creían que durante esa noche, la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía más delgada, y que los espíritus de los difuntos podían regresar a visitar a sus familiares y amigos. También pensaban que había otros seres sobrenaturales que podían hacer travesuras o daño a los humanos, por lo que encendían hogueras y se disfrazaban con pieles de animales para ahuyentarlos o confundirlos.

De este modo entenderán cómo se originó la fiesta de Halloween, pero si tienes hijos pequeños, piensa que cualquier cosa que digas sobre los muertos podría ser espeluznante y alejarlos del sentimiento de alegría y curiosidad de Halloween.

Debemos tener en cuenta que son niños, y un buen consejo puede ser cambiar las partes más aterradoras de la historia y seguir hablando de ella como una fiesta en la que la gente, por solo una noche, se disfraza de alguien que no es. Habla con tus hijos sobre cómo Halloween simbolizaba el final de la temporada de cosecha : el 1 de noviembre se marcó en el pasado como el final del verano y el comienzo de un invierno largo y frío.

Luego les puedes explicar que Halloween era un poco como una fiesta, pero más una preparación para el duro invierno que estaba por venir . Dejando a un lado la precisión histórica, siempre puede decirles a tus hijos que es un día para disfrazarse, salir con amigos y familiares y divertirse.

En general, explícales a tus hijos que todos ven Halloween de diferentes maneras. Algunos lo ven como un momento para pedir dulces, otros no. Algunos creen en un festival de la cosecha y otros no. Algunos celebran a los muertos y lo usan como un momento para apreciar las cosas asociadas con los no vivos y otros no. Pero sobre todo, Halloween es una época divertida y feliz para todos, especialmente para los más pequeños que pueden desahogarse en mil actividades.

Historia de Halloween para divertir a los niños

Cuando celebréis Halloween o cuándo preparéis la calabaza tallada estos días, podéis aprovechar también para contarles esta historia en forma de cuento. La historia de Jack O´Lantern que les permitirá entender el significado de las calabazas

Hace mucho, mucho tiempo, en un país llamado Irlanda, vivía un hombre muy astuto pero también muy tacaño. Se llamaba Jack y le gustaba beber cerveza y hacer trampas a los demás. Un día, se encontró con el Diablo, que había venido a llevarse su alma al Infierno. Pero Jack no quería irse con él, así que se le ocurrió una idea. Le dijo al Diablo que antes de irse, le invitara a una última cerveza en el bar. El Diablo aceptó, pensando que era una petición razonable.

Cuando terminaron de beber, Jack le dijo al Diablo que se transformara en una moneda para pagar la cuenta. El Diablo, que podía cambiar de forma, lo hizo sin sospechar nada. Pero Jack no usó la moneda para pagar, sino que se la guardó en el bolsillo junto a un crucifijo. El crucifijo era un símbolo sagrado que impedía al Diablo volver a su forma original. Así que Jack tenía al Diablo atrapado en su bolsillo.

Jack le dijo al Diablo que solo lo liberaría si le prometía que no se llevaría su alma al Infierno nunca. El Diablo no tuvo más remedio que aceptar y Jack lo soltó. El Diablo se marchó muy enfadado y juró vengarse de Jack algún día.

Pasaron diez años y Jack seguía siendo el mismo borracho y tacaño de siempre. Una noche, el Diablo volvió a aparecerse ante él y le dijo que había llegado su hora de morir. Jack le pidió un último deseo: comer una manzana de un árbol cercano. El Diablo accedió, pensando que era una petición inocente.

Jack subió al árbol y cogió una manzana. Pero antes de bajar, talló una cruz en el tronco del árbol con su navaja. La cruz era otro símbolo sagrado que impedía al Diablo acercarse al árbol. Así que Jack tenía al Diablo atrapado bajo el árbol.

Jack le dijo al Diablo que solo lo liberaría si le prometía que no se llevaría su alma al Infierno jamás. El Diablo no tuvo más remedio que aceptar y Jack borró la cruz del tronco. El Diablo se marchó aún más enfadado y juró vengarse de Jack de alguna manera.

Poco después, Jack murió de viejo y de tanto beber. Su alma fue al cielo, pero allí no lo dejaron entrar porque había sido muy malo en vida. Entonces fue al Infierno, pero allí tampoco lo dejaron entrar porque el Diablo había prometido no llevarse su alma nunca.

¿Qué hago ahora? – preguntó Jack al Diablo.

No es problema mío – respondió el Diablo -. Vete a vagar por el mundo de los vivos con tu linterna.

¿Qué linterna? – preguntó Jack.

Esta – dijo el Diablo, y le lanzó una brasa ardiente.

Jack no tenía nada donde poner la brasa, así que cogió un nabo que llevaba en el bolsillo y lo vació con su navaja. Metió la brasa dentro del nabo y lo usó como linterna para iluminar su camino.

Desde entonces, se dice que el alma de Jack vaga por las noches con su nabo iluminado, buscando un lugar donde descansar. Por eso se le llama Jack o’lantern, que significa Jack de la linterna.

Con el tiempo, la gente empezó a imitar a Jack y a hacer linternas con nabos y otras verduras para ahuyentar a los malos espíritus en la noche de Halloween. Cuando los irlandeses emigraron a América, descubrieron las calabazas, que eran más grandes y fáciles de tallar que los nabos. Así que empezaron a usar calabazas para hacer sus linternas de Halloween.