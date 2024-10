No habrá cambios en el cambio de hora, el BOE confirma lo que nadie esperaba después de años con grandes esperanzas. Por mucho que intentamos entender el cambio de hora, es imposible justificarlo en estos tiempos que corren. Hoy en día la salida o la puesta de sol no son nuestro principal problema a la hora de trabajar, sino que nos afecta en mayor medida una factura de la luz que no deja de crecer por momentos. Con el cambio de hora deberíamos intentar ahorrar algo, pero parece imposible.

El hecho de que sea de noche a una hora demasiado temprana de la tarde es algo que nos afecta mucho más de lo que nos imaginamos. El día se termina cuando aún tenemos mucho por hacer. Prácticamente, el fin de la jornada en los colegios, es la puesta de sol. Con lo cual, gastamos más luz de la que podríamos imaginarnos en estas jornadas que tenemos por delante y que en realidad puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. El cambio de hora está a la vuelta de la esquina y el BOE confirma lo que nadie esperaba.

Sin cambios en el cambio de hora

El cambio de hora está más cerca de lo que podríamos imaginarnos. Estamos ante una situación que puede ser la que nos afecte de lleno de una forma o de otra. Debemos empezar a pensar en lo que está por llegar y en lo que puede acabar pasando, en este tipo de elementos que son fundamentales.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que nos está esperando. Un giro de guion que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno y nos acabe marcando con una diferencia significativa. Esa hora que parece que ganamos con el retroceso que vamos a sufrir a finales de este mes, nos alegra el día y nos hace ir durante días o semanas a merced de un reloj que no dominamos.

Las personas mayores y los niños son las que más sufren este cambio que nos aleja de lo que sería habitual y nos sumerge en un mar de dudas que puede acabar siendo el que nos haga replantearnos, si es o no, una medida que nos sirva para ahorrar o que merezca la pena.

El BOE confirma lo que nadie esperaba

Lo que nadie esperaba, cuando pensábamos que, por fin, íbamos a librarnos del cambio de hora, nos damos cuenta de que volvemos a estar como al principio, con la mirada puesta de nuevo a un reloj que puede traernos novedades importantes. Sin duda alguna, debemos afrontar una serie de cambios que seguirán llegando.

En el BOE tenemos publicados los cambios de hora que nos afectarán de lleno y que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante y que debemos tener en cuenta. Lo que nadie esperaba es que hasta 2026 tenemos ya las fechas marcadas en el calendario. Las fechas del cambio de horario de verano a invierno son las siguientes:

2024: Domingo, 27 de octubre.

2025: Domingo, 26 de octubre.

2026: Domingo, 25 de octubre.

Mientras que, las fechas en las que se cambiará el horario de invierno a verano serán:

2024: Domingo, 31 de marzo.

2025: Domingo, 30 de marzo.

2026: Domingo, 29 de marzo.

Los horarios de estos cambios seguirán siendo los mismos: «En cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, la terminación del período de la hora de verano tendrá lugar a las tres horas de la madrugada (las dos horas de la madrugada en Canarias) de las fechas indicadas en el párrafo anterior. En ese momento la hora oficial española se retrasará sesenta minutos, por lo que ese día tendrá una duración oficial de veinticinco horas».

Pese a que en el BOE se reconoce que: «En su informe, de fecha 20 de marzo de 2019, la Comisión de expertos concluyó, por un lado, que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta. Por otro, que el análisis de los husos horarios deberá venir siempre vinculado al de los usos del tiempo al objeto de clarificar conceptos y procurar pautas de comportamiento que procuren determinados modelos compartidos como el de la corresponsabilidad».

Nos quedan unos cuantos años para seguir atrasando o adelantando el reloj, pese a no ser una de las mejores opciones posibles, deberemos estar preparados para afrontar esta situación unos años más. Contra todo pronóstico, el BOE sigue publicando el cambio de hora.