Bill Gates no tiene pelos en la lengua: el peor error de su vida es algo que hacemos todos

Bill Gates es uno de los hombres más ricos y exitosos del mundo, pero también es humano y comete errores. En una reciente intervención, el fundador de Microsoft confesó algo que puede que sorprenda a más de uno ya que es algo que hacen muchos y de lo que él se ha acabado arrepintiendo con el tiempo. Toma nota, porque Bill Gates no tiene pelos en la lengua: este el peor error de su vida es algo que hacemos todos.

Bill Gates explica el peor error de su vida

En la actualidad, los podcasts se han vuelto igual de comunes que los ensayos de opinión o los posts en plataformas de redes sociales. En un episodio reciente del podcast titulado ‘Unconfuse Me with Bill Gates’, presentado por Bill Gates, hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en la perspectiva del filántropo estadounidense sobre la relevancia del descanso y la recuperación a través del sueño reparador.

Según Gates, cuando era joven pensaba que dormir era una pérdida de tiempo y que podía funcionar con solo cuatro o cinco horas de sueño al día. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que eso afectaba negativamente a su salud, su creatividad y su capacidad de tomar decisiones.

De hecho explica que en su treintena y cuarentena, en su entorno social era común jactarse de las escasas horas de sueño. Participar en una competencia de privación de sueño aparentemente simbolizaba estar un paso adelante y dedicar tiempo al descanso completo era visto como contradictorio a la noción de productividad y éxito que prevalecía en la cultura estadounidense.

En una parte de su podcast, Gates explica: «Algunas personas decían ‘sólo he dormido seis horas’. Otro tipo decía ‘yo sólo dormí cinco’ y ‘bueno, a veces no duermo nada’. Y yo me quedaba como estos tipos son muy buenos, tengo que intentarlo con más fuerza, porque dormir de vagos y es innecesario».

Bill Gates cuida su horas de sueño al detalle

Sin embargo, hoy en día, Gates reconoce plenamente los beneficios de un descanso nocturno adecuado, ya que puede servir como un indicador temprano de posibles afecciones neurodegenerativas, incluido el Alzheimer. En realidad, él mismo subraya que monitorea meticulosamente su descanso diario a través de sistemas de calificación del sueño proporcionados por diversas aplicaciones y dispositivos. Y esto no es simplemente una perspectiva personal de Bill Gates. La rama médica centrada en el estudio del sueño, conocida como medicina del sueño, se dedica a explorar formas de mejorar nuestra calidad de vida actual y futura al entender y optimizar nuestros patrones de descanso.

En consonancia con esto, un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista científica Journal of Clinical Sleep Medicine destaca la necesidad urgente de poner un mayor énfasis en la importancia de la salud del sueño en ámbitos como la educación, la atención clínica, el cuidado de pacientes a largo plazo, la promoción de la salud pública y el entorno laboral.