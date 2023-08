Barra libre de hamburguesas: el buffet que ya arrasa en Madrid y tiene lista de espera

Las hamburguesas se han convertido en uno de los platos más populares en todo el mundo. Originaria de Hamburgo y convertida en protagonista delos principales restaurantes de comida rápida gracias a Estados Unidos, son pocos son los que se resisten a ellas, de modo que si te gustan y deseas poder comer todas las que te apetezcan debes saber que ya existe la barra libre de hamburguesas. Descubre ahora el buffet que ya arrasa en Madrid y tiene lista de espera.

Llega a Madrid el primer buffet libre de hamburguesas

¿Te gustan las hamburguesas? ¿Te gustaría comer todas las que quieras por un precio fijo? Si la respuesta es sí, entonces no puedes perderte el primer buffet libre de burgers de Madrid, que ofrece el restaurante Chill, ubicado en la calle Nieremberg, 24, en el distrito de Chamartín.

Se trata de una iniciativa única y original, que te permite disfrutar de una cena de escándalo con hamburguesas ilimitadas y entrantes variados, por solo 22,90 euros. El buffet está disponible los martes, miércoles y jueves, en horario de 20:30 a 23:30 horas, y solo se puede reservar a través de su página web.

Las hamburguesas que se sirven en Chill son de carne de ternera de la Finca Jiménez Barbero, una de las mejores del mercado. Puedes elegir entre dos opciones: la Burger Madrid, con queso cheddar, bacon, cebolla roja, tomate, lechuga y mayonesa en pan de brioche; o la Texana, con doble cheddar, doble bacon, cebolla pochada bbq y mayobacon en pan de brioche. Ambas vienen acompañadas de patatas fritas.

Además, el buffet incluye dos tipos de entrantes para abrir el apetito: aros de cebolla crujientes o tequeños al estilo venezolano. Todo ello se puede repetir tantas veces como se quiera, hasta quedar satisfecho.

Las reglas para comer en este buffet

Eso sí, hay que tener en cuenta algunas normas para disfrutar del buffet libre. La primera es que no se puede dejar comida en los platos, ya que se penalizará con un euro por cada entrante y cuatro euros por cada hamburguesa. La segunda es que el buffet no incluye bebidas ni postres, aunque con tanta comida quizás no haga falta. Y la tercera es que hay que ir con hambre y ganas de pasarlo bien.

El restaurante Chill es un lugar acogedor y moderno, con una decoración cuidada y una iluminación tenue. Su carta ofrece otros platos además de las hamburguesas, como ensaladas, pizzas, pastas o carnes. También tiene una amplia selección de cócteles y bebidas para acompañar la comida.

Si quieres vivir una experiencia gastronómica diferente y divertida, no dudes en probar el primer buffet libre de hamburguesas de Madrid. Te aseguramos que no te arrepentirás y que querrás repetir. Eso sí, te recomendamos que no tardes en reservar con antelación, ya que el buffet tiene mucha demanda al convertirse en uno de los nuevos restaurantes de moda en la capital.