El aviso de la policía que pone en un apuro a tus vecinos: «Piénsatelo antes de…»

Antes de poner en un apuro a tus vecinos, será mejor que hagas caso del aviso de la policía que es importantísimo en estos días. Las compras online se han convertido en una manera rápida y quizás más barata de conseguir que llegue a nuestra casa un objeto que quizás acabe en casa de los vecinos. Una práctica de lo más especial que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno y que puede suponer un problema que irá incrementándose con el paso del tiempo.

Algo que se ha hecho toda la vida, puede acabar siendo hasta un delito, todo dependerá de los vecinos, aunque los expertos bien han dicho que debemos empezar a tener en cuenta lo que tenemos por delante. Es importante estar preparados para afrontar este cambio del que las autoridades alertan. A partir de ahora te lo pensarás dos veces antes de poner en apuro a tus vecinos o casi cometer un delito de la forma más inocente que existe y que realmente puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estas próximas jornadas que nos están esperando.

La policía lanza un aviso

En estos tiempos en los que estamos pendientes de un cambio destacado, debemos empezar a tener en cuenta lo que puede pasar en unas jornadas en las que todo es posible. Sin duda alguna, hay una tarea que se repite en más de una ocasión que puede acabar siendo destacada.

El hecho de que tengamos que ir recibiendo poco a poco una serie de elementos que serán los que marcarán la diferencia en estas últimas jornadas. Por lo que, tocará empezar a tener en cuenta determinados elementos que, pese a poder hacerse con buena voluntad, son un delito.

Cuando no estamos en casa, el repartidor debe avisar a la empresa y dejar el paquete en un punto de entrega o directamente volver otro día, pero, no se puede entregar a un vecino. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar.

Esta idea de recoger el paquete del vecino puede acabar en demanda judicial, estaríamos ante un delito de apropiación indebida. Sin tener su autorización o que sea el propio vecino el que haya dado la orden a la empresa de paquetería para que lo deje en una casa que sí que sabe que estará en casa.

Piénsalo dos veces antes de poner en apuro a tus vecinos

La policía ha tenido que lanzar una importante advertencia: «Piénsatelo antes de quedarte con un paquete que no es para ti. Podrías estar cometiendo un delito de apropiación indebida». Por lo que, eso de recoger un paquete del vecino o abrir al repartidor si no ha encontrado respuesta en el piso correspondiente.

Tal y como nos indican del blog de Citivox: «Por norma general, cuando realizas una compra online recibes un email de confirmación con información sobre la fecha en la que vas a recibir tu paquete. Incluso la franja horaria en la que el mensajero llegará a tu casa. Si sabes el día y la hora en la que vas a recibir tus compras no debería haber ningún problema, ¿verdad? Pues a estas alturas de la película sabrás que las cosas no son tan fáciles como parecen… Cuando por fin llega el día clave comienzas a impacientarte. Tu paquete está en camino y queda muy poco tiempo para tenerlo entre tus manos. En ese momento se pueden dar diferentes situaciones, pero solo existe una buena: recibir tu paquete a la primera. Se pueden alinear los astros y hacer que coincidas en el mismo espacio temporal con el mensajero. A veces es difícil, pero no imposible. El resto de las opciones la verdad, no son del agrado de nadie. En algunos casos, cuando llegamos a casa nos topamos con el temido aviso de llegada. Y en otros casos es peor aún… Alguno de tus vecin@s ha recogido tus paquetes. Una práctica muy extendida, pero ¡ojo! No es legal si no lo autorizamos previamente».

Por lo que, podemos a partir de ahora cambiar la tarea de poder obtener aquellos elementos que puede acabar siendo lo que realmente marque la diferencia en todos los sentidos. Una opción que realmente puede acabar siendo lo que realmente nos acompañe en estas jornadas de recibir paquetes en casa. Antes que nada, recuerda la manera en la que puedes empezar a obtener aquello que realmente necesitas.

Si no vas a estar en casa, acuerda con la empresa un punto de encuentro o darles algunos elementos que hasta la fecha nunca hubieras tenido en cuenta. Un giro radical al que tocará adaptarse, sobre todo si tenemos la costumbre de hacer estos favores o esperamos que nos lo hagan.