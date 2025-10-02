Atento si tienes esta moneda de 2 euros en casa: están pagando 10.000 euros por ella

Si tienes esta moneda de 2 euros en casa puedes ganar hasta 10.000 euros de inmediato, será mejor que estés muy atento. Los coleccionistas de monedas, no dudan en estar muy pendientes de una serie de detalles que pueden ser claves y que seguramente nos aportarán un extra de dinero que en estos tiempos que llegan son esenciales. Es momento de poner sobre la mesa una serie de cambios que pueden ser los que nos harán redescubrir lo mejor de un coleccionismo de monedas que también incluye euros.

No necesariamente deberemos empezar a poner en práctica algo que puede llegar de una forma que nos sorprenderá. Es momento de empezar a ver que en los euros que tenemos en nuestro bolsillo puede haber un tesoro que hay que poner en mente. Estaremos muy pendientes de estos elementos que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañe es importante disponer de unos euros de más y quizás estén ahora mismo en nuestro poder. Todo coleccionista de monedas puede sentirse afortunado al descubrir que uno de los grandes tesoros de nuestro tiempo está muy cerca, quizás seas tú el que le proporcione la alegría de tener en su colección una moneda de 2 euros por la que pagará 10.000 euros.

Si tienes esta moneda de 2 euros en casa vas a ganar un pastón por ella

Hay algunos factores que hacen que una simple moneda acabe siendo algo mucho más que eso. Un premio a un error, una edición especial que no se ha repetido o un amplio abanico de posibilidades. Todo es posible, cuando se dispone de un extra de buenas sensaciones que llega ahora mismo cuando sabes que puedes ser tú el afortunado.

Es la hora de conocer un poco más el mundo del coleccionismo de monedas y todo lo que podemos descubrir a través de él. Habrá llegado ese día en el que quizás tendremos que sumergirnos en él para obtener un pequeño plus que puede llegar sin avisar.

Aunque es poco probable que una moneda de gran valor no haya sido descubierta, siempre hay que tener esperanza. Estamos ante una serie de elementos que, sin duda alguna, nos aportarán algunos cambios que pueden ser claves y que en cierta manera no pensábamos que tendríamos por delante. Hay una moneda de 2 euros muy rara por la que se pagan fortunas.

Esta moneda de 2 euros vale 10.000 euros

Tal y como nos explican en el blog del numismático: «Las monedas de 2 euros que pueden valer algo más de 2 euros, son ejemplares que se emiten en tiradas muy pequeñas y dedicadas a los coleccionistas. Por lo general no son monedas que valgan demasiado (aquí hablo más sobre ello); la mayoría de ellas las ofrecerán los comerciantes por entre 5 y 10 euros. Hay algunas en calidad PROOF, o que vienen con su estuche, o cuya tirada ha sido muy pequeña, que pueden valer algo más. Estas suelen ofrecerse por los comerciantes en un rango entre 30 y 100 euros. Está la excepción de la famosa moneda de 2 euros de Mónaco 2007 (primera imagen), dedicada a Grace Kelly, por la que bien se pueden pagar en torno a los 1.500 euros. Esta subasta de Tauler & Fau (de donde están tomadas las imágenes) donde aparecen varias monedas raras de euros, puede dar una idea de los precios de mercado de los ejemplares más caros. Todas estas monedas son, técnicamente, monedas circulantes. Cualquiera podría pagar un café con ellas. Pero no circulan. Nadie en el mundo sería tan idiota de gastarse 380 euros en esta moneda de 2 euros de Mónaco 2016, con su caja y su certificado (segunda imagen), para luego sacarla de la caja y comprarse una Coca-Cola. Pero si se diera esa rocambolesca locura, una vez que la moneda ha circulado ya no tiene ni el más mínimo interés para los coleccionistas. Por lo tanto, si nos dan una moneda de cambio es porque no es una moneda para coleccionistas, sino que es una moneda que vale exclusivamente 2 euros. Al que le haga gracia porque le guste el diseño, la puede guardar. Pero que la guarde sabiendo que tiene una moneda que vale 2 euros y siempre valdrá 2 euros. No hay posibilidad alguna de que se vaya a revalorizar en el futuro».

Hay monedas que forman parte de ediciones especiales que han llegado de otros países o que simplemente son errores en la manera de fabricarse que lejos de hacerlas perder valor, las hacen extremadamente raras y eso quiere decir que tendremos que aprovechar al máximo este tipo de ediciones. En portales específicos podemos ver como una misma moneda se vende por un precio que puede ser un incremento considerable respecto ese valor de 2 euros.