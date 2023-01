Así puedes conseguir una llamada personalizada de los Reyes Magos

¡Ya vienen los Reyes! Y nada mejor que hacer sentir a los niños especiales con una llamada personalizada. Por increíble que parezca, los más pequeños pueden conseguir una llamada personalizada de los Reyes Magos de la mano de Iberia. La aerolínea puso en marcha esta campaña en 2020 y fue, tal el éxito, que ha decidido repetir.

Se trata de una experiencia increible para los niños, quienes se sienten muy felices de recibir una llamada de los Reyes Magos. Es un regalo muy especial para ellos, y a continuación te explicamos cómo puedes hacerlo paso a paso para que no te pierdas nada.

La llamada personalizada de los Reyes Magos

Gracias a esta iniciativa, los niños pueden hablar con los Reyes Magos a través de una videollamada personalizada, justo antes de que esos comiencen a repartir los regalos la noche del 5 al 6 de enero. De esta manera, los más pequeños tienen la oportunidad de contarles qué tal se han portado durante todo el año, decirles qué regalos han pedido… Para ellos, es una experiencia fantástica que seguro recordarán siempre.

Para realizar esta experiencia, hay que ir a la web https://reyesmagos.iberia.com/ y rellenar diversos datos, como el nombre del niño, de parte de (puede ser mamá, papá, un amigo, un familiar, etc.), con le encanta (jugar, ver pelis, cantar, dibujar… con las aficiones del niño), y el pedido a los Reyes (que se porte bien, que no pelee con su hermano, etc.).

Esta experiencia la puso en marcha Iberia en el año 2020 con motivo de la pandemia del Covid-19. La cabalgata de Reyes de 2021 se suspendió por las restricciones, así que la aerolínea pensó que esta era una buena forma de que los niños pudieran disfrutar de la tradición.

Fue un gran éxito, ya que entre el 17 y el 20 de diciembre de 2020, los tres primeros días del lanzamiento, se alcanzaron 1,6 millones de interacciones. El 5 de enero de 2021, la aplicación volvió a experimentar otro pico de actividad, con más de medio millón de videollamadas de clientes que querían hacer llegar su carta a los Reyes Magos.

Así, los Reyes Magos atendieron a todos los niños y mayores, a quienes saludaban personalmente, les hablaban sobre sus aficiones, y les animaban a expresar sus mejores deseos para este año.

Si a tu hijo le gustan los Reyes Magos y quieres regalarle a tu hijo una experiencia que no olvidará nunca, estás a tiempo de pedir una llamada con ellos.