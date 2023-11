Así debes usar el papel de aluminio para evitar que te roben el coche

Cada día escuchamos y vemos diversos trucos con materiales y productos que todos tenemos a mano. Y muchos nos pueden salvar la vida, esta vez, nuestro coche. Por ejemplo, cómo usar el papel de aluminio para evitar que te roben el coche. Es un truco bien sencillo que te salvará de más de un susto.

Porque ahora los robos están a la orden del día, debes tener en cuenta este consejo y ser más previsor.

Cómo usar el papel de aluminio para evitar que te roben el coche

El coche es uno de nuestros bienes más preciados, especialmente si lo usamos prácticamente a diario. Están subiendo los robos a coches, especialmente en parkings y en casas donde el dueño suele aparcar su coche delante de la vivienda.

Para que los ladrones no intenten copiar o usar diversas señales que vayan hacia el mando para poder abrir el coche, existe un truco bien sencillo. Podemos envolver las llaves o bien este mando que usamos para abrirlo a distancia con papel de aluminio.

Con ello, se evita que las ondas del coche no lleguen a la codificación de la llave, que es lo que suelen hacer los ladrones para poder abrir de manera bien fácil el coche. El caso es que algunas de las llaves actuales suelen emitir señales y por esto se puede comprar una llave de ese mismo modelo y luego replicar el código del vehículo siempre que se consiga captar la señal de la llave del propietario del vehículo.

Ahora esto ya no puede suceder y basta sólo con proteger con el papel de aluminio estas llevas cada vez que se llegue a casa y no se use el coche.

Luego hay que acordarse de quitar este papel porque entonces ni nosotros mismos podremos abrir entonces nuestro vehículo. La clave está en acordarse de tapar y destapar las llaves a diario y listo.

Otros expertos aconsejan también insertarlas dentro de una funda de faraday, porque así se anulan las emisiones electromagnéticas que tiene la llave. Verás que hay diversas de ellas en varios sitios que valen poco. De esta manera, las llaves, y lo más importante, tu coche, estará debidamente protegido sin demasiado esfuerzo.

Lo ideal es que puedas proteger tu coche siempre, debes dejarlo en un parking con vigilancia o bien evites dejarlo siempre que puedas en la calle porque entonces es mucho más fácil que te lo roben.