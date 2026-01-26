El papel higiénico es un elemento imprescindible en nuestro día a día. A la hora de mantener una correcta higiene íntima debemos tener en cuenta que este papel no es el más adecuado para conseguirlo. Cada vez son más, los expertos y científicos que piden a la sociedad que dejen de lado este producto básico y que empiecen a utilizar opciones más saludables. Es necesario que conozcas el aviso de los científicos sobre limpiarse con papel higiénico.

Si comparamos el papel higiénico con el agua, este es mucho menos efectivo, elimina peor la suciedad y es perjudicial para nuestra piel, ya que su efecto abrasivo aumenta el riesgo de irritación provocando síntomas tales como la hinchazón, picazón o escozor, debido a la presencia de bacterias fecales.

El papel higiénico para limpiarse: la razón por la que no es bueno

En primer lugar, cabe señalar que el papel higiénico en realidad es bastante contaminante, especialmente la versión extra suave. Esto se debe a que, aunque está fabricado principalmente con celulosa y papel reciclado, cuanto más suave es, más porcentaje de fibra nueva contiene, lo que lo hace menos amigable con el medio ambiente.

Además, el uso del papel higiénico no garantiza una limpieza efectiva, a pesar de que su nombre indique lo contrario. La forma más higiénica de limpiarse es con agua y jabón, ya que esto elimina eficazmente cualquier resto de suciedad y reduce el riesgo de irritaciones cutáneas.

La especialista Rose George advierte que limpiarse solo con papel higiénico puede dejar restos de heces fecales, lo que podría conducir a problemas de salud como heridas en el recto anal o infecciones en el tracto urinario. George compara el papel higiénico con una toalla seca, señalando que al igual que no te ducharías con una toalla sin humedecer, usar solo papel seco no garantiza una limpieza completa.

Por otro lado, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Florida ha revelado la presencia de sustancias químicas potencialmente peligrosas para la salud en el papel higiénico. Este hallazgo se basó en el análisis de aguas residuales y muestras de papel higiénico recogidas en diversas áreas del mundo.

Consejos para reducir su uso

Reducir el gasto de papel higiénico es crucial para el medio ambiente, y existen trucos populares para lograrlo. Aplastar el rollo para limitar la cantidad de papel usado es uno de los más conocidos, mientras que dosificar las cantidades también ayuda a reducir el consumo.

Una alternativa más sostenible y económica es cambiar los rollos por toallas de tela reutilizables, aunque esta opción no es ampliamente adoptada. Estos pequeños gestos contribuyen positivamente al medio ambiente al reducir la contaminación y los desechos.

Qué alternativas existen

En lugares tecnológicamente avanzados como Japón o Singapur, es común encontrar retretes con un chorro a demanda.

En otros lugares, se encuentran mangueras al lado del retrete, con un chorro lo suficientemente potente para limpiar sin causar daño. Incluso existen duchas con un retrete incorporado para realizar ambas funciones simultáneamente.

Aunque el bidet ha perdido popularidad en algunos países, sigue siendo muy utilizado en otros como Francia, y es una gran alternativa al uso del papel higiénico, tal y como aseguran los expertos.

Cómo mejorar la higiene íntima

La higiene íntima es crucial para mantener la salud y el bienestar. Es importante seguir pautas específicas para asegurar una correcta limpieza y prevenir posibles problemas.

Para empezar, es fundamental utilizar productos adecuados. Los limpiadores específicos para la zona vaginal son imprescindibles, ya que garantizan una limpieza sin alterar el pH ni causar irritaciones. Asimismo, se debe tener en cuenta el modo correcto de limpieza, realizándola siempre de adelante hacia atrás para evitar la propagación de bacterias.

Es esencial recordar que la limpieza debe limitarse a la zona externa. No se deben utilizar duchas vaginales, ya que pueden alterar la microbiota y aumentar el riesgo de infecciones. Además, es preferible lavar la zona íntima con la mano en lugar de utilizar esponjas, que pueden acumular gérmenes.

Otro aspecto importante es prescindir de desodorantes íntimos, ya que pueden irritar la piel sensible de la zona genital. En cambio, se recomienda utilizar ropa interior de algodón, que favorece la transpiración y evita rozaduras. Es fundamental lavarla con detergentes suaves y enjuagarla adecuadamente para evitar irritaciones.

Además de estos consejos generales, hay algunas consideraciones especiales a tener en cuenta en ciertas situaciones. Durante la menstruación, se debe prestar especial atención al cambio frecuente de tampones o compresas para mantener una higiene adecuada.

Durante el embarazo, los cambios hormonales pueden afectar el pH vaginal, aumentando el riesgo de infecciones. Por ello, es crucial mantener una correcta higiene íntima para evitar complicaciones que puedan poner en peligro la gestación.

En la menopausia, los cambios en la mucosa vaginal y la disminución del flujo pueden aumentar el riesgo de infecciones. Es importante cuidar la higiene íntima en esta etapa para prevenir molestias y complicaciones adicionales.

En resumen, seguir estas pautas de higiene íntima que recomiendan los especialistas es fundamental para cuidar la salud y prevenir posibles complicaciones en el corto y largo plazo.