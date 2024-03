Así celebran los famosos el Día del Padre

Este 19 de marzo se celebra el día del padre, esa fecha especial en la que nos acordamos más que nunca de la persona querida. Entonces solemos hacer regalos, llamados, celebraciones, vamos a comer y todo es fantasía. ¿Cómo celebran los famosos el Día del Padre?

Seguramente como todos, así que vamos a explorar qué hacen y de qué forma nos pueden sorprender. Si les seguimos la pista, podemos hacer lo mismo.

La celebración de los famosos en el día del padre

Amelia Bono, recién separada de Manuel Martos, ha felicitado a su padre a través de las redes, como no, pues ella es muy activa en este medio.

La influencer ha comentado en una imagen con José Bono, su padre, lo mucho que le quiere: «Feliz Día del Padre al mejor de todos».

Nuria Roca ya es casi más influencer que presentadora, y por esto también ha puesto en su Instagram un recordatorio con su padre. En la imagen se ve a su padre en la playa y un capazo donde resultaba que estaba ella de bebé. La valenciana ha comentado: Felicitats a mon pare! ♥️ …y a todos los padres barbudos de la época Jajajjaja. Dentro del capazo estoy yo.

Algunos estás, otros ya no y por esto permanecen en sus recuerdos. Mientras que otros atraviesan una importante enfermedad. Es el caso del padre de David Bisbal, que sufre Alzheimer, y por esto el cantante recuerda este día con imágenes de los dos juntos.

Bisbal: famosos y el día del padre

Bisbal comenta en su Instagram: “¡Feliz Día del Padre! En este día tan especial, no sólo celebro la dicha de ser padre de tres hijos maravillosos, sino que también recuerdo con cariño mi propia infancia y todos los momentos inolvidables que viví y sigo viviendo con mi padre, Pepico Bisbal. Quiero enviar un mensaje lleno de cariño a todos los padres”, todo es ternura porque el cantante siente devoción por su familia.

Julia Janeiro

Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique, hace tiempo que no se la pilla en fiestas ni en otros lugares, pero ella sigue atenta y activa en las redes. Tanto es así que celebra este día junto a su padre y le dedica sus palabras por todo lo alto. en su Instagram podrás ver fotos de ambos. Y ella pone diversas fotos como “feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa.

gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener💘 te amo, hasta donde la luz llegue, papá🫶🏼✨

los padres primerizos son los que normalmente viven con mayor fervor este día. Ahora bien, luego se felicita pero no es con tanta intensidad. Y esto es lo que les ha pasado a Christian Gálvez y Patricia Pardo que no hace tanto que han sido padres de un niño.

Mientras ella estaba en televisión, Gálvez subía una fotografía cuidando al hijo de ambos, y hablaba de igualdad.

Parece que los influencers se multiplican (Más que nada porque cada vez hay más), y de María Pombo sigue la saga con sus hermanas. Marta Pombo y su pareja Luis Zamalloa han anunciado a bombo y platillo (por las redes, claro) que serán padres de mellizos: «Por si la noticia de ayer os supo a poco… En septiembre seremos familia numerosa. No se viene uno, se vienen dos», según ha remarcado la influencer. Sale con su marido, su hija y una ecografía en la que salen dos personitas.

Los que celebrarán también el primer año de su bebé son Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Aunque ambos no han subido temas relacionados con este día, seguro que van a estar con su pequeña en esta tienda especial. Qué va a crecer comiendo fantásticamente.

Miguel Torres

Miguel Torres se muestra muy bien acompañado. Y es que ya hace dos días que pudo celebrar este día con su hijo, con Paula y la hija de esta y David Bustamante. Él mismo aclara que se lo están pasando en grande: “Family&Pixar como planazo previo al día del padre 🥰♥️👨‍👩‍👦‍👦 Me lo he pasado pipa!! A medida que me hago mayor me gustan más las pelis de Disney y Pixar.. soy el ÚNICO????”

Encontramos felicitaciones de todo tipo, para padres grandes, mayores, primerizos que siempre se ven o bien otros que están lejos y hasta para los que ya se han ido. Vive este día de la mejor manera y envía mucho amor.