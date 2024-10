Una americana viviendo en España dice esto de la ropa que usamos y todo el mundo responde lo mismo

Las redes sociales nos han dado historias como la de esta americana que no duda en decir esto de la ropa que usamos. España es un lugar que no para de recibir visitantes de todo el mundo, siendo cuna de grandes lugares de veraneo, pero también de obras maestras de la arquitectura, el arte y paisajes increíbles en los que todo el mundo quiere perderse. Eso sí, con algunas novedades destacadas que debemos conocer y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Toca ver en redes sociales lo que piensan esas personas que vienen a nuestro país y se integran en una sociedad que quizás les acabe sorprendiendo. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de vernos con otros ojos y de saber en todo momento qué es lo que nos depara ese viaje que tenemos pendiente. Seguro que nos dará más datos de lo que nos imaginamos sobre cómo es vivir en nuestro país. Estos expertos no dudan en atender cualquier comentario de este tipo que dan en redes sociales, siendo los que analizan estos vídeos que pueden decirnos mucho más de lo que parece.

Esta americana vive en España

Dejar Estados Unidos por España es algo que cada vez hace más gente y no es casualidad, especialmente si tenemos en cuenta que estamos ante un país que puede ofrecerlo todo y más. Somos un ejemplo para el mundo y también la envidia de aquellos que quieren empezar a vivir bien.

El estilo de vida español es de los mejores del mundo. Una sociedad entregada al aire libre, con una gastronomía de excepción y disfrutando de una cultura y relaciones sociales que son de lo más saludables. Nada que ver con el país de origen de esta mujer que invite a aislarse en uno mismo o casi en no socializar tanto con todo el mundo.

La cultura al igual que la comida, nada tiene que ver, pero se ve que tampoco la moda es algo que le haya dejado en shock a esta mujer. La manera de vestir de las españolas, pero también de los españoles la ha dejado desconcertada, en su país de origen es impensable ver personas vestidas de la forma que lo hacemos en España según esta mujer que rápidamente se ha convertido en viral. Las expertas en moda no han tardado en contestarle.

Esto de la ropa que usamos y debemos tener en cuenta

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en quizás cómo nos ven desde fuera. Una serie de elementos que no vemos en nuestro día a día y que debemos tener en cuenta. La mirada de esta americana de las calles españolas nos da un dato que quizás no conocemos.

Las mujeres españolas tenemos amor incondicional por los taconazos. Siendo uno de los complementos que más ha llamado la atención de esta mujer extranjera que no entiende el aguante de las españolas. La realidad es que los tacones son algo básico para trabajar en casi cualquier oficina, pero sobre todo, en el tiempo libre, ese ruido que provocan se ha convertido en el signo de identidad de las mujeres españolas.

Otro detalle de la vestimenta que sorprende es que los adolescente visten como quieren, siempre parece que salgan de fiesta. Algo que da una idea de lo que se puede gastar en ropa una familia convencional que no duda en invertir dinero en ese elemento que parece que también es algo muy español. En Estados Unidos, los adolescentes no visten tan bien, algo que quizás vemos en las películas, pero no es una realidad.

Al final, lo que queremos es saber qué piensan de nosotros estos extranjeros que empiezan a notar el choque cultural con los horarios. El hecho de que los profesores no coman en el colegio, dado que el horario es partido y permite ir a casa, es algo que también debemos conocer.

De la misma forma que le impacta la hora de cenar, es difícil adaptarse a ese horario que nos coloca a la cola de Europa. Nadie más suele comer tan tarde, sino todo lo contrario, la merienda nuestra es la cena de muchos europeos y de gran parte del mundo. Pero teniendo en cuenta los horarios laborales es una realidad en muchas casas.

El trabajo de oficina puede terminarse a las 7 o las 8, al igual que las tiendas o los supermercados que cierran tarde. Después de trabajar es cuando las personas pueden disfrutar del tiempo libre, comer en casa o fuera de ella, por lo que, no es de extrañar que se llenen los restaurantes hasta altas hora de la noche, algo que sorprende especialmente a la gente que llega de fuera.