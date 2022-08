La alternativa barata a Mykonos: menos turismo y por un precio tirado

¿Quién no ha querido vivir unas vacaciones al puro estilo Mamma Mia? Hay islas que enamoran por sus casas, paisajes y mares, un gran ejemplo es Mykonos, no obstante, esta no es la alternativa más barata y suele haber mucho turismo. Existen otros lugares no muy lejos que son la alternativa barata de Mykonos y que no están tan saturados, además con solo verlos, ya quitan el aliento.

Islas Jónicas, la alternativa a Mykonos

El azul infinito del Mar Jónico, un clima suave y unos pueblos llenos de encanto posicionan las Islas Jónicas como una gran alternativa a Mykonos. La estética de sus pueblos es muy parecida, cuentan con playas que conquistan con solo verlas y están preparadas para la llegada de turistas. Encontrarás todo tipo de facilidades para poder viajar por las Islas Jónicas y después, no sabrás con cuál quedarte.

Este archipiélago está compuesto por once islas esparcidas a lo largo de las costas occidentales de Grecia continental. Las seis mayores y más conocidas son Ítaca, Zante, Corfú, Cefalonia, Léucade y Paxos. Estas se completan con Antipaxos, Erikousa, Othoni, Meganisi y el grupo de islas desiertas Strofadi.

Estas islas están llenas de historia, se las conoció en los versos de la odisea de Homero. De la mano de Ulises y sus hazañas, se pudo conocer mucho más sobre el mar jónico que ahora, es un destino turístico más que buscado por todas sus ventajas.

¿Por qué escoger este destino para tus vacaciones?

No se considera uno de los sitios más caros de la zona, por ello, muchos la ven como la alternativa barata de Mykonos. Y si bien es cierto que los precios pueden estar mejor, estas islas te conquistarán como ningunas por su belleza, sus modernas infraestructuras turísticas y la posibilidad de practicar todo tipo de excursiones o deportes, tanto de tierra, como en el mar. Su atmosfera y sus habitantes te harán sentir como en casa y en cada rincón encontrarás alguno nuevo que mirar.

Las vistas desde sus hoteles, inmejorables, eso, combinado con una gastronomía que te conquistará bocado a bocado, lo convierten en el destino ideal para desconectar en unas vacaciones en el paraíso. Una vez las visites, querrás volver cada año para dejarte llevar por sus bonitas calles y ver atardeceres que quitan el aliento en algunas de sus idílicas playas.

Solo de ver las imágenes, ya tenemos ganas de hacer la maleta y poner rumbo hacia este paraíso. Sus variados actos culturales y folclóricos, las infinitas posibilidades para el ocio y su belleza que combina con la naturaleza de la zona, lo convierten en un lugar más que deseado para verano. Podrás encontrar una gran oferta de hoteles en sus islas y por qué no decirlo, de restaurantes con lo que podrás disfrutar de todo tipo de platos tradicionales con los que vas a chuparte los dedos.

Lo peor de todo el viaje, será tener que marcharse, pero seguro que vuelves, estas islas se convierte en el destino favorito de los que van a visitarlas. Además, podrás empaparte de historia, tradición, sol y mar para volver a la rutina con las pilas bien cargadas.