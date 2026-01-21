La aldea que está dejando a Europa sin palabras: se abastece sola de comida, energía, agua, y gestiona sus propios residuos

Se abastece sola de comida, energía, agua y gestiona sus propios residuos esta aldea que deja a Europa sin palabras. Volvemos atrás en el tiempo, para recordar el mundo antes de la globalización, cuando todo lo que se producía y consumía procedía en gran medida del propio país. Ahora queremos crear unas ciudades o aldeas que se abastezcan solas de productos esenciales y de la energía necesaria para hacerlo. Parece una utopía, pero podría ser una realidad.

En estos tiempos que corren, poder producir y consumir alimentos de kilómetro 0, no es un lujo, también es salud. Sabremos lo que comemos, lo habremos visto crecer, bajo una regulación que nos aportará aquello que necesitamos, sin depender de grandes plantaciones que llegan de la otra parte del mundo. Para conseguirlo, debemos volver al pasado, a los tiempos de que cada alimento tenía su propia estación del año. Vivimos unos tiempos en los que la comida es casi un lujo, aunque no debería serlo, cocinarla en casa y disfrutarla, es algo que este proyecto de aldea debe hacernos reflexionar al máximo.

Está dejando a Europa sin palabras

Europa se queda en shock, al descubrir que se puede producir y consumir los propios alimentos, ahorrando dinero y esfuerzos, ganando en salud y haciendo ver al mundo de que otro modelo es posible. El autoconsumo es algo que se realiza en otras partes del país.

Podemos crear un huerto del que abastecernos, con la ayuda de algunos elementos que nos aseguran este lugar en el mundo que podremos descubrir un punto de partida de un territorio al que desearemos volver. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por estos cambios que serán claves.

Nos enfrentamos a un futuro en el que tendremos que volver a conectar de nuevo con nuestra esencia. La dependencia exterior no es estable, los conflictos internacionales pueden desestabilizar una serie de elementos que van de la mano y que, sin duda alguna, nos afectarán de lleno.

Con un territorio que produce y consume sus propios recursos se puede obtener una serie de peculiaridades que acabarán marcando una diferencia importante. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta.

Se abastece sola de comida esta aldea

Desde el blog Hankook nos explican en que cosiste este proyecto que puede cambiar por completo el mundo: «La superpoblación y la destrucción del medio ambiente son una bandera roja para la salud de nuestro planeta. Están apareciendo climas anormales en todo el mundo y cada vez es más difícil obtener con confianza alimentos que estén libres de microplásticos y hormonas ambientales. Con la disminución de los recursos químicos, ahora necesitamos usar menos materias primas químicas y comenzar a proteger el medio ambiente. ReGen Village en los Países Bajos es un proyecto que desafía la creación de una «Utopía del siglo XXI» y una solución a estos problemas ambientales. El ReGen Village se encuentra en Almere, cerca de Ámsterdam, en los Países Bajos. Colaboran para crear un pueblo son un desarrollador inmobiliario de regeneración estadounidense y la firma de arquitectura danesa Effekt. El proyecto se deriva de la necesidad desesperada de encontrar una solución realista para detener la deforestación inducida por la agricultura, las enormes emisiones de gases de efecto invernadero (30% de las emisiones globales) y el consumo extensivo de agua (70% del consumo de agua humana). El objetivo de ReGen Village era construir un sistema que permitiera a las aldeas ser autosuficientes en alimentos, agua y energía, así como procesar sus propios residuos. El proyecto sería imposible sin el desarrollo de tecnologías innovadoras, como el ahorro y almacenamiento de energía, la producción de energía renovable, la hidroponía y el reciclaje de recursos».

Siguiendo con la misma explicación: «ReGen Village establece principios importantes para realizar proyectos de regeneración que llevan la naturaleza a toda la comunidad. En primer lugar, las casas de los residentes están diseñadas para ser «energía positivas». Están equipados con paneles solares que producen la electricidad necesaria y pasan la energía sobrante a otros. Usando ventilación y aislamiento natural, las casas en ReGen Village pueden funcionar con menos electricidad en comparación con las casas normales. La energía geotérmica, eólica y otras fuentes de energía renovables también se utilizan para crear electricidad verde. Y además, más de la mitad de los ingredientes como frutas y verduras se cultivan orgánicamente. En el centro del pueblo hay una granja vertical donde se puede llevar a cabo el cultivo hidropónico. Puede ahorrar hasta el 90% del agua utilizada en los métodos agrícolas regulares mientras produce 10 veces más rendimiento.

Todos los vehículos del pueblo son eléctricos y se comparten entre todos los residentes. Parte de los residuos domésticos se utilizan para la alimentación del ganado, el estiércol de ganado se utiliza para el compostaje, y los restos de pescado se utilizan como fertilizante. El agua de lluvia y las aguas residuales se limpian y suministran a las granjas verticales y a los huertos. De esta manera, se opera un sistema de reciclaje de recursos, donde no se descarta nada. Esto permite que ReGen Village sea autosuficiente, sin ninguna ayuda de una cadena de suministro externa. ReGen Village nació de la determinación y el esfuerzo por mejorar el medio ambiente, a través de tecnologías innovadoras que han aceptado de todo corazón la situación ambiental en la que nos entrenamos y nuestro planeta. Usando este ejemplo como modelo, se creará un segundo y tercer pueblo ReGen que pueda realizar valores económicos, verdes y sociales».