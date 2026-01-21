Adiós a la vitrocerámica de siempre: este sistema invisible libera espacio y desaparece a la vista

Este sistema invisible libera espacio y desaparece a la vista, le dirás adiós a la vitrocerámica en un abrir y cerrar de ojos. Con la llegada de un sistema que puede cambiar las cocinas por completo. Cada vez más, le damos importancia a este lugar de la casa que es esencial para nuestra salud. Volvemos a cocinar y lo hacemos en busca de una comida saludable que, como todo en esta vida requiere su tiempo y esfuerzos, de una manera muy clara.

Estaremos muy pendientes de una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, podremos empezar a conseguir un plus de buenas sensaciones que serán esenciales. Esta vitrocerámica que hasta la fecha nos ha ayudado a conseguir una comida lista sin necesidad de depender del gas o del butano, con un aire diferente y no apto para las más tradicionales, tiene los días contados. Lo que llega ahora, es un cambio de tendencia de lo más especial, que puede acabar de una vez por todas con las cocinas de siempre. No verás dónde se cocina, tendrás más espacio para trabajar en una cocina que nos necesita más de lo que nos imaginaríamos.

La vitrocerámica de siempre se despide

Hemos visto seguidores de una vitrocerámica que nos permitía cocinar al momento, sin necesidad de subir y bajar la bombona de butano o quizás de forma más segura. Ese elemento que se ha convertido en el centro de las cocinas puede tener los días contados.

La importancia de tener una cocina adaptada puede acabar siendo lo que nos llevará a pensar en una serie de peculiaridades que serán esenciales. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas en las que pensamos en redecorar nuestra casa.

Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que tenemos por delante y que nos marcará de cerca.

Este tipo de vitrocerámica que tienen casi todas las casas va a desaparecer por completo. Teniendo en cuenta que podremos empezar a visualizar algunos cambios que serán claves y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Llega un elemento por el que merece la pena invertir dinero.

Desaparecer de la vista este sistema invisible que libera espacio y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en consideración.

Tal y como nos explican los expertos de Consentido: «La tecnología en el diseño de cocinas ha avanzado enormemente en los últimos años, y una de las innovaciones más sorprendentes es las encimeras con inducción invisible. Este tipo de encimeras no solo mejoran la funcionalidad del espacio, sino que también elevan el nivel de elegancia y minimalismo, creando una experiencia “seamless” en la cocina. Este avance es, sin duda, un paso hacia adelante en la creación de cocinas que se adaptan a las necesidades del estilo de vida actual, donde la tecnología y el diseño se unen para facilitar la vida de las personas. Dekton, la marca líder en superficies ultracompactas, ha lanzado su propia versión de esta novedosa tecnología en colaboración con diferentes firmas premium de electrodomésticos , ofreciendo un producto que combina estética y funcionalidad en un nivel completamente nuevo».

Siguiendo con la misma explicación: «La encimera con inducción invisible es una solución innovadora que permite cocinar directamente sobre la superficie de la encimera sin la necesidad de una placa de inducción visible. En lugar de los tradicionales quemadores o placas, este sistema de inducción se encuentra oculto bajo la superficie de la encimera, lo que permite que la cocina luzca más ordenada, limpia y elegante. La tecnología detrás de la inducción invisible funciona de manera similar a la de las placas de inducción convencionales. Un sistema de bobinas electromagnéticas situado bajo la encimera crea un campo electromagnético que genera calor cuando entra en contacto con recipientes compatibles. Al usar materiales ferromagnéticos, como ciertos tipos de acero inoxidable y hierro, se activa el campo magnético y el calor se transfiere directamente al recipiente, dejando la superficie de la encimera fría al tacto. Dekton ha colaborado con marcas premium del sector, como Gaggenau, Invisacook y Novy, para desarrollar su propia propuesta de inducción invisible, lo que garantiza una distribución homogénea del calor, seguridad, y una apariencia impecable en la cocina. Esto es posible gracias a la alta resistencia de Dekton a las altas temperaturas, lo cual permite que la encimera se mantenga resistente y sin cambios estéticos pese al uso frecuente de calor».