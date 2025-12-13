Adiós a planchar: el truco de los cubitos de hielo que usaba mi abuela y deja la ropa como nueva
Toma nota de cómo usar el truco del cubito de hielo
Ni en la nevera ni con papel transparente: el secreto de los reposteros para conservar el turrón una vez abierto
Las pruebas que demuestran que las pirámides se construyeron con tecnología avanzada, según los arqueólogos
Sale a la luz la verdad sobre los perros azules de Chernóbil y es oficial: los científicos lo aclaran
Este truco de los cubitos de hielo que usaba mi abuela lo cambio todo, le dirás adiós en estos días de plancha. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno en estos días, por lo que, habrá llegado el momento de saber este tipo de detalles que pueden ser los que nos afectaran de lleno. Los trucos de limpieza pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.
Esta forma de cuidar la ropa puede ser esencial en estos días en los que puede acabar marcando una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es hora de volver al pasado, de descubrir lo que una mujer sabía cómo mi abuela y las abuelas de media España, un truco sencillo que puede evitar que pases horas y horas con la plancha.
Le vas a decir adiós a la plancha
Es hora de dejar atrás un enemigo común. Puede acabar siendo lo que nos hará eliminar algunos detalles que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar. Un cambio de tendencia que puede convertirse en el mejor aliado de un cambio que puede ser esencial.
El tiempo es oro y en las tareas de casa nos podemos pasar horas y horas haciendo algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración. Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días.
Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a descubrir, con la mirada puesta a una novedad destacada que puede acabar siendo la que nos acompañará en una tarea que se reducirá al máximo. Podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos tiempos que tenemos por delante.
Será el momento de apostar claramente por una situación que realmente puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante, una tarea del hogar sencilla puede hacerse en un abrir y cerrar de ojos.
Con este truco de los cubitos de hielo la ropa quedará como nueva
Quedará como nueva la ropa con un truco que implica el uso de los cubitos de hielo, un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.
Los expertos de Dresslemusse nos dan una serie de trucos que pueden funcionar para planchar telas como el lino que suele arrugarse con mayor facilidad.
- Humedecer la tela. Intente humedecer la tela con agua para eliminar las arrugas de la ropa sin plancharla. Esto ayudará a aflojar las fibras de lino y hacer que las arrugas sean menos notorias. Puedes hacerlo rociando la ropa con una botella rociadora llena de agua o usando una plancha de vapor en la posición más baja, asegurándote de no tocar la tela con la plancha.
- Cocer al vapor. Otra forma eficaz de eliminar las arrugas del lino sin planchar es eliminarlas con vapor. Puedes usar una vaporera portátil, una configuración de vapor en tu lavadora o incluso una olla con agua hirviendo en la estufa. Sostenga la tela sobre el vapor: esto creará vapor y eliminará las arrugas.
- Laminación. El enrollado es otra forma eficaz de eliminar las arrugas de la ropa sin planchar. Enrolla bien la prenda en una toalla y déjala reposar durante 10 a 15 minutos para relajar las fibras y liberar las arrugas.
- Colgar la ropa mojada también puede ayudar a eliminar las arrugas. Después de lavar la ropa, sacúdela y cuélgala para que se seque. El peso de la tela ayudará a eliminar las arrugas a medida que se seque el lino.
- El secado. Otro método para eliminar las arrugas del lino es secar la prenda arrugada en la secadora durante un breve periodo de tiempo a fuego lento. Cuando la prenda esté seca, sácala de la secadora inmediatamente para evitar que se formen nuevas arrugas.
- Si no tienes tiempo para ocuparte del lino arrugado, puedes usarlo para ayudar a eliminar las arrugas. El calor de tu cuerpo ayudará a relajar las fibras y hacer que las arrugas sean menos notorias.
- Usar cubitos de hielo y secadora. Otra forma de eliminar las arrugas de la ropa sin planchar es utilizando un cubito de hielo y una secadora. Mete la prenda arrugada en la secadora a fuego lento, junto con un cubito de hielo. El hielo se derretirá y creará vapor, lo que ayudará a eliminar las arrugas de la ropa. Este método funciona bien con prendas más pequeñas como camisas, pantalones o vestidos de lino. Retire la prenda de la secadora inmediatamente después de que esté seca.
- Usar secador de pelo. Puedes utilizar un secador de pelo para eliminar las arrugas de una parte específica de tu prenda de lino. Configure su secador de pelo en la posición fría y manténgalo a unas seis pulgadas de la tela. Tira y tira de las arrugas mientras soplas aire frío sobre la ropa. Este método funciona mejor con pequeñas áreas de arrugas y no se recomienda para prendas más grandes.