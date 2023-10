Adiós a las perchas: la solución japonesa para no colgar más las camisas y los jerséis

Ahora que han llegado las temperaturas propias del otoño y toca hacer el cambio de armario, es de especial interés conocer la solución japonesa para no colgar más las camisas y los jerséis. El cambio de armario es uno de los momentos más importantes de todo el año, ya que no se trata solo de cambiar unas prendas por otras, sino que también implica limpiar los armarios por dentro, hacer una selección de la ropa que queremos y la que no, reorganizar bien los cajones, etc.

Todo esto es fundamental para que la casa parezca más organizada y esté más limpia. Así, nos costará muchísimo menos encontrar la ropa que queremos ponernos cada mañana. Marie Kondo, la reina del orden, recomienda organizar las prendas por categorías: jerséis, vestidos, sudaderas, etc. Cada una de estas categorías debe tener su propio espacio en el armario o en el cajón, y la forma correcta de organizarlas es la siguiente.

Por un lado, colgamos las chaquetas y los abrigos siguiendo un criterio muy preciso: de la más pesada y oscura a la más veraniega y clara, a la izquierda las prendas más largas, y a la derecha las más cortas. Y, por otro lado, las camisas y los jerséis, que podemos doblar en posición vertical para verlas todas de un vistazo y evitar que se desordenen cuando saquemos una prenda.

El doblado vertical de Marie Kondo

El método de Marie Kondo consiste en doblar la ropa de forma vertical para poder ver todas las prendas de un vistazo. En el caso de las camisas y camisetas, debemos hacer lo siguiente:

Colocamos la camiseta con el frente hacia abajo. Doblamos un lado hacia el centro. Doblamos el otro lado hacia el centro. Doblamos la parte inferior hacia arriba. Doblamos nuevamente en tercios o cuartos, dependiendo de la altura de tu cajón.

También podemos utilizar este método para doblar los pantalones:

Plegamos los pantalones por la mitad a lo largo. Doblamos las piernas hacia el centro. Doblamos en tercios o cuartos, dependiendo del espacio disponible.

El doblado vertical permite colocar todas las prenda una al lado de la otra para maximizar el espacio en estantes y cajones. Es especialmente útil en armarios pequeños. Además, al doblar las prendas de esta manera, podemos verlas todas de un vistazo sin tener que revolver el cajón.

Y, por último, cabe señalar que el objetivo del método de Marie Kondo es mantener únicamente las prendas que nos hacen felices.