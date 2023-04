El truco infalible de la percha para hacer el cambio de armario en minutos

Ahora que ha comenzado la primavera, es el momento de hacer el cambio de armario, y el truco de la percha puede resultar de gran ayuda. Toca despedirse de los abrigos y los jerséis y dar la bienvenida a prendas más frescas y ligeras para esta época del año. La planificación es clave, así que tómate el cambio de armario con calma para organizarlo todo como es debido.

De lo que se trata es de guardar la ropa del invierno para sacar la de la primavera, así que puedes aprovechar para seleccionar qué prendas te quedas y cuáles pasan a mejor vida. Y aquí es donde entra en juego el truco de la percha para que esta decisión te resulte mucho más sencilla.

¿En qué consiste el truco de la percha?

De toda la ropa de invierno que vas a sacar del armario, seguro que tienes muy claro cuál es la que más te has puesto. Pero, ¿y la que solo te puesto de vez en cuando o ni siquiera te has puesto? Quizá no te acuerdes de ella, así que prueba a hacer lo siguiente.

Para que, cuando se acabe la primavera te resulte más fácil guardar toda la ropa, pon en práctica el truco de la percha. Se trata de un sistema que se ha hecho viral en redes sociales porque permite aligerar una de las tareas más importantes a la hora de hacer el cambio de armario: decidir qué prendas se quedan y cuáles se vean.

Coloca toda la ropa en perchas, las cuales tienes que poner en el armario en el mismo sentido, por ejemplo, con la punta del gancho. Cada vez que utilices una prenda, da la vuelta a la percha. Así, cuando tengas que guardar la ropa de la primavera, sabrás qué prendas te has puesto y cuáles no.

Si hay alguna prenda que no te has puesto en toda la primavera, la decisión está clara: debes retirarla. Si se encuentra en buen estado, puedes depositarla en los contenedores de reciclaje habilitados por el Ayuntamiento o venderla en una plataforma de segunda mano como Wallapop.

El truco de la percha es muy sencillo pero, al mismo tiempo, muy efectivo. Con este sistema, no te costará decidir qué prendas te quedas porque sabrás exactamente cuáles te has puesto. Te animamos a probarlo, porque seguro que cuando te toque hacer el próximo cambio de armario lo agradecerás.