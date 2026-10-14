Adiós a las duchas tradicionales de siempre: la nueva tendencia en baños que ya se está extendiendo por Europa y va a ser lo más visto en 2027

Durante años, las cabinas de ducha han sido la solución perfecta para quienes querían aprovechar el espacio del baño sin renunciar a la comodidad. Por ello, las podemos encontrar hoy en día en muchas casas, especialmente en aquellas donde no hay sitio suficiente para una bañera, y de hecho se han convertido en uno de los elementos más habituales de cualquier reforma. Sin embargo, las tendencias están cambiando y ahora se buscan baños más despejados, con menos obstáculos y una distribución que permita aprovechar mejor cada metro cuadrado. Y eso está haciendo que las mamparas cerradas y los platos de ducha elevados empiecen a perder protagonismo.

La nueva tendencia llega de la mano de las duchas abiertas, también conocidas como duchas walk-in, que prescinden de buena parte de los elementos de una instalación convencional. No significa que desaparezca la zona destinada a ducharse, sino que se integra mucho más en el resto del cuarto de baño. Un diseño que está ganando presencia en las reformas europeas y que encaja con los interiores minimalistas que marcan la tendencia para 2027.

Adiós a las duchas tradicionales de siempre: la nueva tendencia en baños que llega

La principal diferencia se aprecia nada más entrar en el baño. En lugar de encontrarnos con una cabina cerrada, puertas correderas y un plato elevado, la ducha queda integrada en el suelo, prácticamente sin separación respecto al resto de la estancia, con sólo un panel fijo de cristal transparente que evita que el agua llegue a otras zonas. Otras instalaciones incluso prescinden de él, aunque esto depende del tamaño del baño.

De este modo, el cambio puede parecer pequeño, pero visualmente se nota bastante. Una mampara con perfiles gruesos y varias puertas divide la habitación, pero al eliminar estos elementos, el baño parece más grande, aunque sus dimensiones sigan siendo las mismas. Es una solución interesante en viviendas donde cada metro cuenta y además permite utilizar los mismos revestimientos en el suelo y en las paredes, creando una continuidad difícil de conseguir con las cabinas tradicionales.

Por qué cada vez más personas prefieren una ducha sin puertas

La estética tiene mucho que ver con esta tendencia, pero no es la única razón. Quien haya tenido que limpiar una mampara corredera sabe lo complicado que puede resultar llegar a determinados rincones. Los raíles inferiores, las juntas y las esquinas suelen acumular restos de jabón, cal y humedad, por lo que con una ducha abierta desaparecen algunos de esos puntos difíciles de limpiar, aunque el cristal y el suelo siguen necesitando mantenimiento.

Otra ventaja es la comodidad de acceso. Al no existir un escalón elevado, entrar y salir de la ducha puede resultar más sencillo, especialmente para personas mayores o con dificultades de movilidad. Eso sí, no todas las duchas abiertas son automáticamente accesibles. Para conseguirlo también hay que tener en cuenta el espacio disponible, el tipo de pavimento y la posibilidad de instalar elementos de apoyo.

En cuanto a la decoración, estas duchas dejan jugar con materiales como el porcelánico de gran formato, los acabados que imitan la piedra o los revestimientos continuos.

Lo que debes saber antes de instalar una ducha abierta en casa

Aunque parece una reforma sencilla, sustituir una cabina convencional por una ducha abierta requiere estudiar bien las características del baño. No basta con retirar la mampara y colocar un desagüe en el suelo. Uno de los aspectos más importantes es la pendiente. El pavimento debe tener una inclinación suficiente para conducir el agua hacia el sumidero y evitar que termine extendiéndose por toda la habitación.

También resulta fundamental la impermeabilización. En las instalaciones donde el suelo parte de la propia ducha, hay que proteger adecuadamente las superficies para impedir filtraciones. Y por otro lado, la ventilación es otro detalle que no debería pasarse por alto. Si el vapor permanece demasiado tiempo en el cuarto de baño, pueden aparecer problemas de condensación y humedad.

Por último, hay una cuestión que preocupa especialmente a quienes están pensando en reformar: el precio. Una ducha abierta puede salir más cara que instalar una cabina tradicional, sobre todo cuando hay que modificar las tuberías, adaptar el suelo o realizar trabajos adicionales.

¿Merece la pena apostar por esta tendencia para 2027?

Antes de tomar una decisión conviene pensar en el uso diario del baño. Una ducha abierta puede ser cómoda y visualmente atractiva, pero también tiene inconvenientes. Si la zona es demasiado pequeña o el panel de cristal está mal colocado, las salpicaduras pueden alcanzar el lavabo, los muebles o las toallas.

Además, siendo un espacio menos cerrado, puede conservar peor el calor durante la ducha. Algo que quizá no importe demasiado en verano, pero que puede resultar incómodo durante los meses más fríos.

Y para los que no quieran hacer frente a una reforma completa, existen alternativas intermedias, como los platos de ducha extraplanos combinados con mamparas fijas, que logran una estética similar sin necesidad de convertir todo el cuarto de baño en una zona húmeda.