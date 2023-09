Se acabó planchar como siempre. Hay un truco infalible que ya utiliza todo el mundo

Planchar es una de las tareas del hogar que más pereza nos dan, sobre todo cuando hay algunas prendas con las que hay que tener mucho más cuidado, como las camisas de seda o las chaquetas de traje, por ejemplo. Pero, gracias a las redes sociales, hemos descubierto un truco con el que planchar nos va a resultar más sencillo a partir de ahora. No ha tardado en hacerse viral por su simpleza y efectividad.

El truco lo ha compartido @k.aza.f en TikTok y ponerlo en práctica es muy fácil, así que está al alcance de todo el mundo. A la hora de planchar las camisas, siempre solemos encontrarnos con el mismo problema: el cuello. Queremos que quede liso y no deforme el resto del planchado, y para ello debemos hacer la siguiente.

La plancha tiene una forma puntiaguda que nos va a venir muy bien. La parte metálica de la plancha que está un poco separada del plástico es clave, ya que aquí tenemos que introducir el cuello de la camisa para conseguir un planchado perfecto. Algunos usuarios en redes sociales también ha comentado que sirve para los extremos de las mangas de las camisetas.

¿Cómo evitar que se arrugue la ropa?

Para planchar lo mínimo posible, tenemos que empezar por poner la lavadora como es debido. Si bajamos el ciclo de centrifugado hasta 400 rpm o menos, en función del modelo de lavadora, la ropa saldrá prácticamente sin arrugas. Además, como el ciclo de centrifugado es bajo, las prendas saldrán empapadas de agua, así que la gravedad nos ahorrará mucho tiempo y trabajo. El peso de la ropa húmeda hará la prendas se planchen solas.

Ahora bien, para ello también debemos tener en cuenta una serie de consejos básicos sobre cómo tender la ropa. Sacudir la ropa evita arrugas posteriores y, en función de la prenda, incluso puede hacer que nos saltemos el proceso de plancha. También ayuda a eliminar alguna pelusa que se haya quedado.

Para que no se deterioren los colores cuando les da el sol directo, las prendas hay que tenderlas del revés. Las pinzas dejan marcas, así que lo mejor es no utilizarlas. Si no queda más remedio, tenemos que usar pinzas de plástico, ya que dejan menos marcas que la de madera.

Y, por último, para evitar que se arruguen, las prendas delicadas, como blusas, camisas y top, debemos colgarlas en perchas como lo haríamos en el armario.