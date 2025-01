Abren puertas y roban datos bancarios: pánico por la llegada de un dispositivo legal que lo cambia todo

Los expertos en ciberseguridad han detectado la presencia de un dispositivo preocupante que tiene la capacidad dual de vulnerar la seguridad física (abrir puertas) y digital (robar datos bancarios). Lo alarmante de este dispositivo es su naturaleza legal y su amplia disponibilidad para el público general.

Esta nueva amenaza representa un avance significativo en las herramientas utilizadas por los delincuentes, quienes han encontrado formas más eficientes de acceder a información sensible y propiedades privadas. Lo que hace especialmente peligroso a este dispositivo es su capacidad de combinar el robo de datos bancarios con la intrusión física.

Algunas medidas preventivas importantes incluyen: estar atento a dispositivos sospechosos cerca de cajeros automáticos o cerraduras, utilizar tarjetas con tecnología de seguridad actualizada, y mantener un monitoreo regular de las transacciones bancarias. Si se detecta la presencia de este dispositivo o se sospecha de su uso, es fundamental contactar inmediatamente con las autoridades y entidades bancarias correspondientes.

Roban datos bancarios y abren puertas

Este dispositivo legal puede cambiarlo todo

La llegada de este dispositivo legal es realmente peligrosa puede cambiarlo todo, de una manera que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. El producto se presenta en Amazon como inofensivo: «El Flipper Zero es la herramienta multiusos definitiva para pentesters, geeks, hackers éticos y aficionados al hardware. Un solo dispositivo de bolsillo combina varias herramientas: RFID, RF, Infrarrojos, emulación HID, GPIO, depuración de hardware, 1-Wire, Bluetooth, Wifi y mucho más. Inspirado por grandes proyectos de código abierto como Proxmark, HydraNFC, Rubber Ducky, pwnagotchi, el Flipper Zero logra integrar funcionalidades importantes en un dispositivo diminuto, fabricado por profesionales, y se mantiene fiel a sus raíces de código abierto. Totalmente independiente, el Flipper Zero no necesita una computadora ni hardware externo para funcionar; todo se controla a través de su botón de navegación de 5 direcciones y su pantalla LCD. Cuando se conecta a una computadora o a las aplicaciones para Android/iOS, el Flipper puede ser ampliado, modificado, actualizado y recargado según tus necesidades».

Aunque esconde una serie de detalles que los expertos en ciberseguridad de F1 se encargan de destapar. Tal y como afirman: «Gaël Musquet, que se define a sí mismo como un hacker ético, lo demuestra en el reportaje de 20H de TF1 visible al principio de este artículo. Primero abriendo el portal electrónico de una casa elegida al azar. «Me llevó menos de medio segundo», dice este especialista en ciberseguridad. No es necesario ser un profesional. Un estudiante de secundaria, hoy en día, podría usar este dispositivo para abrir una puerta y acceder a su casa». Una posible piratería entre otras: la pequeña caja también permite abrir la puerta de un edificio o tomar el control de un televisor».

Siguiendo con la misma explicación: «Concretamente, este gadget registra y luego reproduce de forma idéntica las ondas emitidas por muchos objetos electrónicos cotidianos, como insignias, mandos a distancia de coche o televisión, tarjetas de crédito… Otro caso práctico con, esta vez, un Renault Kangoo aparcado, con las puertas cerradas, en la calle. «Cada vez que abrimos o cerramos el coche, tenemos estos pequeños picos que aparecen en el Flipper Zero», muestra Gaël Musquet a la cámara de TF1. Estas son las señales de radio de apertura y cierre emitidas por la llave». Por lo tanto, un delincuente solo tendría que esperar el momento en que salga de su vehículo, incluso a unos diez metros de distancia, para luego desbloquearlo con la carcasa, si no es uno de los modelos más recientes».