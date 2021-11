Conducir por la izquierda o el «amor» que sienten por las moquetas son solo algunas de las costumbres de los ingleses que más se suelen mencionar, pero lo cierto es que tienen otras muchas que quizás desconoces por lo que toma nota ahora ya que vemos a revelar las 10 costumbres inglesas que más sorprenden al mundo

Las 10 costumbres inglesas que más sorprenden al mundo

Aquí tienes diez de las costumbres inglesas más relevantes a la par que sorprendentes y que nos pueden servir para entender un poco más este país que seguro habrás visitado en alguna ocasión.

El clima

A los británicos les gusta mucho hablar del clima. De hecho, es una excelente manera de iniciar una conversación con cualquier persona. Así que la próxima vez que viajes a Inglaterra, prepara algunas oraciones útiles que tengan que ver con la lluvia o si de hace un buen día, porque será una buena manera de entablar conversación.

Colas

Sí, es cierto, a los británicos les encanta ser ordenados y eso lo demuestran en las muchas colas que suelen hacer. Si estás en una tienda, en la oficina de correos o en la parada de autobús, encontrará que, en general, los británicos tienen una sola fila disciplinada para permitir que los primeros en llegar sean atendidos primero. Si no quieres enfrentarte a las miradas de los británicos será mejor que esperes tu turno.

Perdón

Al llegar al Reino Unido, parecerá que la gente pide perdón casi constantemente. Según una encuesta reciente, el británico promedio dirá «lo siento» unas ocho veces al día, ¡y muchos lo dirán hasta veinte veces! Cuando busque ayuda de un extranjero, los británicos probablemente comenzarán con «lamento molestarle» o «disculpe las molestias». Los británicos son bien conocidos por sus disculpas en casi cualquier situación. Empuja a alguien en el Reino Unido y probablemente dirá: “¡Lo siento mucho!» Aunque no haya sido culpa suya.

Barbacoas

Como comprenderás, el clima en el Reino Unido es variable, por decir lo mínimo. Nunca se sabe si el sol durará, así que cuando sale los británicos tienen la costumbre de apresurarse a comprar carne, pan y alcohol para hacer barbacoas espontáneas en sus jardines o en el parque.

Té

La historia de amor entre los británicos y el té está bien documentada. De hecho, ¡beben alrededor de 60 mil millones de tazas al año! Las «pausas para el té» son comunes durante el día en el Reino Unido y generalmente es las 17:00 cuando notarás que el ritmo se reduce ya que es la hora por excelencia para tomar el té.

Eufemismos

Los británicos son conocidos por no decir cómo se sienten. ¿Por qué ? Todos son demasiado educados para decir lo que quieran por miedo a ofender a alguien. Si alguien dice «con el debido respeto», es probable que no esté de acuerdo contigo. La minimización también es importante para la cultura británica. En lugar de decir “¡Esto es genial! «Dirán» No está mal «o» ¡No está nada mal! » Una situación potencialmente mortal podría incluso describirse como una «situación difícil».

Espacio personal

En general, la gente del Reino Unido es una gente muy reservada y valoran su espacio personal. Si ve asientos vacíos cuando sube al autobús, es costumbre que lo ocupe en lugar de sentarse junto a alguien. No es nada personal, y la mayoría de los británicos son muy amables si se toma el tiempo de conocerlos.

Expresiones idiomáticas

A los británicos les encantan sus modismos. ¡Quizás todavía sea su aversión a decir lo que sienten! Si algo es caro, ¡cuesta «un brazo y una pierna!» «(«an arm and a leg»). Si algo sucede de inmediato, sucede «en la caída de un sombrero» («at the drop of a hat») que podría ser nuestro «en un abrir y cerrar de ojos». No siempre está claro qué significan estas amadas frases, así que toma nota si escuchas alguna para recordarlas pronto.

Desayuno inglés completo.

Si la idea de comer huevo, tocino y salchicha con frijoles blancos en salsa, champiñones, tomates y pan frito le molesta el estómago, no pidas un desayuno inglés completo. Este es un desayuno tradicional del Reino Unido, y se sirve en muchas tabernas de todo el país. Si no te apetece probarlo por la mañana, varios restaurantes lo sirven todo el día.

No se quejan

Si estás en un restaurante y tu plato no es del todo perfecto, o si el servicio deja algo que desear, el gerente debe saberlo, ¿verdad? No es así para los británicos, que debido a su personalidad extremadamente educada, evitarán hacer una escena. En este tipo de situaciones, un verdadero británico elegirá terminar de comer la comida por la cual otra persona se quejaría y no dirá nada.