3 palabras que siempre usan las personas mentirosas, según la Inteligencia Artificial

Las personas mentirosas usan siempre este tipo de palabras que según la Inteligencia Artificial pueden saberse en todo momento. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en una serie de detalles que pueden acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones que hasta el momento nunca hubiéramos imaginado que estuviera tan cerca. En cierta manera descubriremos un extra con este ChatGPT que nos ha cambiado la vida por completo.

Gracias a este sistema descubrimos lo que se esconde detrás de unas palabras que no son reales, sino todo lo contrario. Son un elemento que puede acabar convirtiéndose en un problema para muchos y en cierta manera se acabará de conectar de nuevo a un sinfín de emociones. Una mentira puede causar más daño de lo que nos imaginaríamos. Es un elemento que puede convertirse en un problema de fuerza mayor y que en cierta manera acabará siendo el que marque un antes y un después. Habrá llegado ese momento de apostar claramente por algunos detalles que serán fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Es momento de saber el poder de esas palabras que nos descubren en primera persona a esa persona que no nos dice la verdad.

La Inteligencia Artificial tiene la respuesta

Hay una serie de palabras que la Inteligencia Artificial son capaces de decir y en cierta manera se acabarán convirtiendo en un extra de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante. Sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en una serie de cambios que serán los que marcarán un antes y un después.

Este sistema que nos permite conocer en todo momento qué nos está esperando de la mano de una serie de elementos que quizás hasta ahora nunca hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos elementos que pueden ser claves. Es momento de dejar salir algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos descubran una mentira.

La realidad puede superar la ficción en estos días en los que quizás hasta ahora no habíamos pensado que una IA podría estar detrás de los elementos que nos pueden asegurar la detección de un mentiroso. Estas palabras pueden hacer más daño de lo que nos imaginaríamos, con pequeños toques de atención que debemos tener en cuenta y que pueden ser claves.

Estas son las 3 palabras que usan las personas mentirosas

El interés por intentar decir la verdad o una mentira disfrazada, les hace repetir constantemente ese Yo, una palabra que denota el ego y que ChatGPT se encarga de poner sobre la mesa. También suelen ser expertos en usar ‘sinceramente’, un adverbio que les debe dar la sensación de verdad que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.

De la misma forma que nos afectará de lleno en el discurso de una persona que no dice la verdad, ese ‘nunca’ o ‘jamás’ que pueden ser los que acompañen una gran mentira. Ese interés por intentar decir siempre buenas palabras puede acabar en un drama constante.

La revista PsichologyToday nos da algunos consejos para poder detectar a un mentiroso más allá de las palabras que nos ayuda a conocer ChatGPT.