Efemérides del 20 de enero de 2019: ¿Qué pasó el 20 de enero?

Tal día como hoy, 20 enero de 1961 jura su cargo como presidente de Estados Unidos, el demócrata John F. Kennedy siendo el presidente electo más joven de la historia de los Estados Unidos. En su discurso de investidura pronuncia la famosa frase “Mis conciudadanos del mundo, no os preguntéis lo que América puede hacer por vosotros, sino lo que todos juntos podemos hacer por la libertad del hombre”.

Años más tarde, 20 enero de 2009, es Barack Obama quien juras su cargo como presidente de Estados Unidos, siendo el primer ciudadano negro que ocupa la Casa Blanca. Su mujer, Michelle Obama, se convertirá en la primera dama más influyente desde la época de Jacqueline Kennedy, esposa de John F. Kennedy ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 20 de enero.

¿Qué pasó el 20 de enero?

En España

1973: En España, la banda terrorista ETA asesina con una bomba al almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno.

1909: El Congreso de los Diputados aprueba una ley por la que se prohíbe la exportación de obras de arte.

1958: Se publica la primera aventura de Mortadelo y Filemón en Pulgarcito.

1960: Se funda la Universidad de Navarra del Opus Dei, en cuyo patrocinio participa un amplio capital catalán.

1969: Grandes disturbios en las universidades después de saberse de la muerte del estudiante Enrique Ruano.

1971: El cantante español Julio Iglesias contrae matrimonio con la filipina Isabel Preysler.

1980: En Alonsótegui (País Vasco), explota una bomba en un bar, que mata a cuatro civiles nacionalistas vascos y hiere a otros diez. Los GAE profranquistas se atribuyen el hecho (atentado de Alonsótegui).

1994: En España, Rafael Ángel Martínez González, es nombrado académico de la Institución Tello Téllez de Meneses.

En el mundo

1906: Se extrae en la Premier Mine, cerca de Pretoria (Sudáfrica), el famoso diamante “Cullinan”, con un peso de 620 g antes de ser cortado.

1917: En Londres (Inglaterra) mueren ochenta personas tras la explosión de una fábrica de armamentos.

1929: León Trotsky es expulsado de la URSS y deportado a Turquía.

1944: II Guerra Mundial: La aviación británica lanza más de dos mil toneladas de bombas sobre Berlín.

1949: Estados Unidos: Harry S. Truman desarrolla un programa de cuatro puntos para los países económicamente atrasados.

1952: Las tropas británicas ocupan la ciudad egipcia de Ismailia, fuera de la zona que les está reservada en el Canal de Suez.

1953: En Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower asume el cargo de presidente.

1956: En Estados Unidos comienza a circular el primer tren de industria española (Talgo) entre Chicago y Peoria.

1957: En Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower asume por segunda vez el cargo de presidente.

1961: En Estados Unidos, John F. Kennedy toma posesión del cargo de presidente.

1965: En Estados Unidos, Lyndon B. Johnson toma posesión del cargo de presidente.

1969: En Estados Unidos, Richard Nixon asume la presidencia.

1972: En Chile el gobierno dimite en pleno para facilitar a Salvador Allende su reorganización.

1973: En Estados Unidos, Richard Nixon asume por segunda vez la presidencia.

1980: El presidente estadounidense Jimmy Carter exige la suspensión de los Juegos Olímpicos de Moscú si la Unión Soviética no se retira de Afganistán en el plazo de cuatro semanas.

1981: En Estados Unidos, Ronald Reagan jura su cargo como presidente.

1985: En Estados Unidos, Ronald Reagan jura su cargo para un segundo mandato y anuncia su apoyo al proyecto de defensa estratégica, conocido popularmente como “Guerra de las Galaxias”.

1986: En Estados Unidos se celebra por primera vez el día de Martin Luther King como fiesta oficial.

1989: En Estados Unidos, George H. W. Bush jura su cargo como Presidente de los Estados Unidos.

1993: En Estados Unidos, Bill Clinton asume com

1996: En los Territorios Palestinos, Yasir Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.

1997: El Gobierno del Zaire declara la guerra a los rebeldes tutsis.

1998: En Brasil se crea el primer Banco Comunitario de Desarrollo, de nombre Banco Palmas

2000: En continente americano eclipse total de Luna, visible en las Américas. Este fenómeno presentó 77 minutos de totalidad, fácilmente observado.

2001: En Estados Unidos, George W. Bush toma posesión como presidente de los Estados Unidos.

2009: En Estados Unidos, Barack Obama toma posesión como presidente de los Estados Unidos. Convirtiéndose en el primer presidente afroamericano de ese país.

2013: En Estados Unidos, Barack Obama asume por segunda vez del cargo de presidente de los Estados Unidos.

2017: En Estados Unidos, Donald Trump se convierte en el 45° presidente de los Estados Unidos.

¿Quién nació el 20 de enero?

En España

1920: Marcos Ana, poeta.

1937: Amando de Miguel, sociólogo.

1943: Valentín Fuster, cardiólogo.

1944: José Luis Garci, director de cine.

1945: Félix Sanz Roldán, militar.

1947: Alberto Cortina, financiero.

1951: Joaquín Hinojosa, actor y director.

1967: Pepón Nieto, actor.

1968: Roberto Enríquez, actor.

1970: Rosa Mariscal, actriz.

1976: David DeMaría, cantautor.

En el mundo

1918: Juan García Esquivel, compositor mexicano.

1920: Federico Fellini, director de cine italiano.

1926: Patricia Neal, actriz estadounidense.

1926: David Tudor, compositor estadounidense.

1929: Jean-Jacques Perrey, músico y productor francés.

1930: Buzz Aldrin, astronauta estadounidense.

1930: Federico Vairo, futbolista.

1931: David Morris Lee, físico estadounidense, Premio Nobel de Física en 1996.

1934: Tom Baker, actor británico.

1946: David Lynch, director de cine estadounidense.

1951: Ian Hill, músico británico (Judas Priest).

1952: Paul Stanley, guitarrista, vocalista estadounidense (Kiss).

1958: Lorenzo Lamas, actor estadounidense.

1959: R. A. Salvatore, escritor estadounidense.

1960: Will Wright, diseñador de videojuegos estadounidense.

1963: James Denton, actor estadounidense.

1965: Greg K, músico estadounidense (The Offspring).

1968: Rainn Wilson, actor estadounidense.

1970: Skeet Ulrich, actor estadounidense.

1971: Gary Barlow, cantante, compositor y productor británico (Take That).

1987: Evan Peters, actor estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 20 de enero?

Acuario

¿Quién murió un 20 de enero?

En España

1955: Luis Otero, futbolista.

1969: Enrique Ruano, estudiante.

1983: Garrincha, futbolista.

1983: Sabino Bilbao, futbolista.

2007: Eusebio Cimorra, periodista y escritor.

2010: Mariano Constante, escritor.

2011: Jordi Vila Soler, futbolista.

En el mundo

1936: Jorge V, rey británico.

1960: Matthew Moore, actor irlandés.

1967: Giacomo Debenedetti, escritor.

1984: Johnny Weissmüller, nadador y actor estadounidense.

1988: Paul Esser, actor alemán.

1990: Barbara Stanwyck, actriz estadounidense.

1993: Audrey Hepburn, actriz belga.

1996: Gerry Mulligan, músico estadounidense.

2007: Alfredo Ripstein, productor de cine mexicano.

2012: Etta James, cantautora estadounidense.

2013: Humberto Serrano, actor argentino de origen español.

¿Qué se celebra el 20 de enero?

Festividad de San Sebastián en España

Día del Roto Chileno en Chile