Las curiosidades que desconocías sobre el sueño

Mucho se ha escrito alrededor de los sueños. Se dice que todos soñamos aunque no nos acordamos de ellos, que debemos descansar mínimo 7 horas al día, y muchas otras cosas que ya sabes. Ahora bien hay más curiosidades que desconocías sobre el sueño. Así que te los hacemos saber. ¡Estate bien atento!

Ahora sabrás mucho sobre ello y además lo puedes poner en práctica. La verdad es que hay diversidad de curiosidades sobre este aspecto.

Curiosidades que desconocías sobre el sueño



1. Cuando soñamos, nuestra actividad cerebral aumenta: pese a que dormir y soñar son conceptos asociados al descanso, la verdad es que nuestro cerebro tiene más actividad cuando dormimos.

2. Tenemos más de un sueño cada noche: las personas acostumbran de 4 a 6 sueños diferentes cada noche, aunque no nos acordemos de todos o incluso de ninguno. Son una parte importante de nuestra salud.

3. Existe gente que sueña en blanco y negro: un 12 % de la sociedad llega a soñar sin color. Hay investigaciones que dicen que este porcentaje es cada vez menor, puesto que el paso de la televisión de blanco y negro a color hace que cada vez haya menos sin color.

4. Podemos aprender a controlar los sueños: mediante el método de «sueños lúcidos». En él la persona que sueña es consciente de lo que sueña, pudiendo alterar la lógica del propio sueño.

5. Reaccionamos en los sueños como si estuviéramos despiertos: la personalidad es la misma. Las emociones que sentimos en el mundo imaginario son reales y verdaderas.

6. El sonambulismo, más común de lo que se piensa: es un desorden del sueño. Las personas que lo padecen tienen experiencias en el mundo real sin ser conscientes de que las experimentan.

7. Los animales también sueñan: en estudios se ha revelado que tienen las mismas ondas cerebrales que nosotros.

8. La parálisis del sueño: incapacidad transitoria para hacer cualquier clase de movimiento voluntario en el periodo de transición existente entre el sueño y la vigilia. Los que la han experimentado dicen que es una pesadilla. La persona está consciente, pero el cuerpo sigue dormido, por lo que no podemos movernos, hablar o dormir aunque lo intentemos. Dura unos pocos minutos.

9. Los ciegos también sueñan: también las personas que son invidentes lo hacen. Los que no lo son de nacimiento, tienen sueños iguales a los de las personas que fueron capaces de ver. Los que son invidentes de nacimiento, tienen otros sueños, siendo representados por la imagines, olfato u oído.

10. No podemos leer o saber la hora mientras se sueña: aunque se piensa eso, hay estudios que dicen que no son fiables cien por cien. Hay personas que una vez han despertado y durante los sueños pueden olvidarse. Esto hace que no se sepa que se olvida lo que se lee.

11. Cuanto mayor es la altitud, mayor es la interrupción del sueño: el doctor Ferré, especialista en trastornos del sueño, en su web especifica que, en general, la alteración del sueño aumenta a altitudes de 13.200 pies o más. Se cree que la alteración es causada por la disminución de los niveles de oxígeno y los cambios acompañantes en la respiración. La mayoría de las personas se ajustan a nuevas altitudes en aproximadamente dos o tres semanas.

12. ¿Cuánto dormir?: también es importante resaltar que la mayoría de los adultos sanos necesitan de siete a nueve horas de sueño por noche. Sin embargo, algunas personas pueden funcionar sin somnolencia o somnolencia después de tan solo seis horas de sueño.

13. Todos soñamos: al parecer los expertos concluyen que todas las personas sueñan cada año. Si bien son muchos los que no se acuerdan sobre ello o bien no se acuerdan de nada. Aunque no hay algo científico en ello.