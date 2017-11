El rapero y YouTuber Lil Peep ha fallecido a los 21 años según los medios estadounidenses. Su representante en Reino Unido ha confirmado también la noticia a The Guardian. Según el productor Adam Grandmaison el músico fue ingresado en el hospital después de una sobredosis.

Su publicista también confirmó su muerte en un correo electrónico a Pitchfork, pero sin hablar de ninguna posible causa de la muerte.

Sarah Stennett, directora ejecutiva de First Access Entertainment, discográfica que trabajaba con Lil Peep desde el año pasado, ha afirmado en un comunicado: “Estoy conmocionada y desconsolada. No creo que Peep quisiera morir, es tan trágico. Tenía una gran ambición y su carrera estaba floreciendo. He hablado con su madre y me ha pedido que transmitiera que está muy, muy orgullosa de él y de todo lo que pudo lograr en su corta vida”.