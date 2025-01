Rafael Canogar expone en Centro Centro de Madrid la evolución de su obra desde 1949 hasta hoy

La exposición Rafael Canogar. [I]Realidades [Obras 1949-2024] supone una renovada propuesta expositiva en torno a la dilatada y fructífera trayectoria de Rafael Canogar (Toledo, 1935).

La muestra refiere la presencia en su quehacer de un conjunto de constantes que nos muestra a un artista en un momento extraordinario de su creación caracterizado por la intensidad de su dedicación a la pintura, un fuego que no cesa ante el abismo que supone el oficio de crear.

Ello unido a una posición distinguida frecuentadora de la delicadeza expresiva, elegancia en la acción y elogio de la quietud, una reflexión capaz de encomiar también, sin complejos, el enfrentamiento denodado y diario al acto de pintar.

Canogar explica que esta exposición le va a «permitir» mostrar «una compleja y larga evolución de mi obra, que ha sido desarrollada en Madrid, aunque yo he nacido en Toledo, pero vine aquí a la ciudad de muy niño. Así que esta muestra me hace muy feliz. Estoy muy esperanzado en que tenga éxito, se presente bien porque me hace mucha ilusión».

«Para mí esta exposición es un regalo. Me encanta exponer en este lugar tan emblemático para Madrid», ha comentado el artista, añadiendo que «la carrera de un artista no es una meta, es el camino».

La exposición reúne cerca de sesenta obras: pinturas, collages y relieves escultóricos, fechados entre 1949 y 2024, procedentes en buena parte de su colección personal, que presta excepcionalmente para esta ocasión, junto a algunas de colecciones privadas u otras públicas como el MNCARS. Su comisario, Alfonso de la Torre, las ha reunido en cinco capítulos que refieren un trayecto pictórico entre lo representativo y lo abstracto (en el caso de que tal diferencia fuera sustancial para la obra de arte), de ahí lo de [I]Realidades.

«Naturaleza, que me has conmovido» es el primer capítulo que muestra un extraño paisaje de 1949, encontrando otras miradas abstractas recientes, pinturas de grandes formatos evocadoras de la naturaleza. Prosigue un recorrido cronológico con los títulos: «Circa 1957. La materia y el signo: el arte otro»; «Circa 1968. Realeza secreta del dolor» y «Abstracciones y construcciones: circa los ochenta». La exposición concluye retornando a la década de los cincuenta, una tríada de pinturas evocadoras del mundo de Klee y Miró: «1954-1955. Klee y Miró, mágicos».

Residente en Madrid desde su infancia, no muy lejos de aquí se situaba el estudio madrileño de un viejo maestro, Daniel Vázquez Díaz, con quien comenzó su formación y de quien recibió también el fuego de lo moderno. Luego, aquel encuentro con las obras de Miró y Klee conduciría su pintura hacia la abstracción, completado con su esencial viaje al agitado París de los años cincuenta. Fue protagonista, entre 1957 y 1960, del grupo informalista “El Paso”, tan fundamental en nuestra historia y que internacionalizaría nuestro arte.

Tras lo cual llegó el ciclo que el artista llamó realista, que trascendía la épica social contextual para situarse, más bien, en una reflexión doliente sobre la condición humana. A continuación, Canogar transformaría sus imágenes en espacios de investigación pictórica que con frecuencia encontraban lo geométrico y lo monocromo, también lo textural, hasta arribar a un portentoso ser de pintor. En palabras del comisario: “Quedamos colmados por la presencia de tal verdadero nuevo reino iconográfico, que devela la fortuna de quien ha llegado a poseer la dicha del verdadero conocimiento”.

Sobre el artista

Estudia con el pintor Daniel Vázquez Díaz (1949-54). Miembro fundador del grupo «El Paso» (1957-1960). Invitado como Visiting Professor por el Mills College de Oakland, California, para impartir el curso de arte 1965-66. Artista invitado por la Tamarind Lithography Workshop de Los Ángeles en 1969. Invitado por el DAAD de Berlín como artista residente (1972 y 1974). Miembro de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes de Madrid (1983-86). Miembro del Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes (1981-84). Miembro del Patronato del Museo Nacional de Arte Contemporáneo (1983). Vocal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (1984-90). Miembro del Patronato de la Fundación Aena. Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1996. Doctor honoris causa por la UNED en 2001.

Ha participado en incontables exposiciones colectivas e individuales en prestigiosos museos de todo el mundo entre los que destacan Museo Nacional de Arte Contemporáneo (1971), Biblioteca Nacional (1982), Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (1975), Sonia Heine Foundation de Oslo (1975), Lund Konsthalle (1975), Paris Art Center (1987), Bochum Art Museum (1988), Istituto di Storia dell’Arte, Parma (1971), Museo de Bellas Artes de Bilbao (1990) o el MNCARS. Sus obras han sido admiradas en ciudades como Varsovia, Buenos Aires, Monterrey, Ciudad de México o Montevideo.

Ha recibido diversos premios y distinciones como Paleta de Oro en el Festival Internacional de la Pintura, Cagnes-Sur-Mer (1969); Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo (1971); Sol de Oro del Iberian Daily Sun (1972); Gran Premio de la Trienal Internacional de la Pintura de Sofía (1982); Premio Nacional de Artes Plásticas (1982); Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres (1985); Encomienda de la Orden de Isabel la Católica (1991); Premio de Honor Tomislav Krizman de Croacia; Medalla de Oro de Castilla-La Mancha; Hijo Predilecto de la Ciudad de Toledo (2002); Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2003); Premio Artes Plásticas y Cultura de la Comunidad de Madrid (2005); Premio de las Artes y de la Ciencia de Castilla-La Mancha; Premio Ignazio Silone, Roma (2009); Premio Real Fundación Toledo (2011); Premio Nacional de Grabado de la RABASF (2012); Phoenix Award, Fenghuang, China; Medalla Extraordinaria a la Cultura de Castilla-La Mancha (2018) y Premio Barón de Forna de la RABASF (2021).

Sus obras figuran en numerosos museos y colecciones del mundo, entre otros: MNCARS, MoMA de Nueva York, Pasadena Art Museum, California, Hamburg Kunsthalle, Museo Rufino Tamayo de Ciudad de México, Museo de Arte e Historia de Ginebra, Museum of Ateneum, Helsinki. En 2024 se inauguró en Toledo el Espacio Rafael Canogar.