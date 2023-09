Marta Ortega se pasa el juego y vuelve a organizar la exposición de la temporada en La Coruña

La Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) convertirá este otoño su espacio expositivo en el Puerto de La Coruña en escenario de una gran exposición dedicada a la vida y la obra del legendario fotógrafo germano-australiano Helmut Newton (1920-2004). Helmut Newton – Fact & Fiction podrá visitarse del 18 de noviembre de 2023 al 1 de mayo de 2024.

Siguiendo la estela de las muestras dedicadas a Peter Lindbergh y Steven Meisel, Helmut Newton – Fact & Fiction es la tercera exposición promovida por la Fundación MOP. Esta nueva muestra es un proyecto impulsado en estrecha colaboración con la Fundación Helmut Newton y comisariado por Philippe Garner, reconocido experto en fotografía; Matthias Harder, Vicepresidente de la Fundación Helmut Newton, y Tim Jefferies, director de la Galería Hamiltons.

A lo largo de sus seis décadas de carrera, Helmut Newton llegó a ser considerado uno de los fotógrafos más importantes del mundo. Prolífico creador de imágenes y auténtico visionario, sigue ejerciendo hoy en día una gran influencia en la fotografía moderna y en las artes visuales.

Junto a su obra, la exposición descubrirá también la faceta personal del artista a través de una serie de vídeos que muestran a Newton trabajando y conversando; de imágenes personales que ofrecen una visión de su infancia, su carrera y su relación con su esposa June y de otros documentos como carteles, cámaras y equipos, accesorios, objetos curiosos y recuerdos.

La selección de fotografías de moda y lifestyle que conforma la exposición es una buena muestra del lenguaje visual audaz, empoderador y sin complejos característico de Newton, incluidos sus icónicos “grandes desnudos” y los inolvidables retratos de personajes excepcionales como Andy Warhol, David Bowie, Margaret Thatcher, Charlotte Rampling, Elsa Perretti, Daryl Hannah, Jerry Hall, Naomi Campbell, Yves Saint Laurent y Karl Lagerfeld.

Como contrapunto a sus imágenes más icónicas, la exposición incluirá además ejemplos de “paisajes” menos conocidos de Newton: imágenes muy evocadoras de los lugares que influyeron en su obra como París, Los Ángeles, Montecarlo, Berlín, Viena o Las Vegas y que también son un reflejo de la atmósfera especial del emplazamiento de la muestra en A Coruña.

En palabras de Marta Ortega Pérez: «Helmut Newton forma parte de ese grupo estelar de fotógrafos cuyas imágenes se reconocen al instante. Su gran acto revolucionario fue cambiar por completo la forma en que las mujeres eran retratadas en las páginas de las cabeceras de moda. Ahora eran las mujeres quienes disfrutaban del diseño y la moda, del poder y el esplendor de sus cuerpos; mujeres elegantemente seductoras e intocables. Sus fotografías iban más allá de su época y estaban muy adelantadas a su tiempo: sentó las bases para los fotógrafos que le siguieron de una manera extraordinaria.

Trabajar con fotógrafos cuya obra admiro desde hace mucho tiempo es un gran privilegio. Lo hago no sólo con la ambición de enriquecer la vida cultural de A Coruña, sino también con la ilusión de que las futuras generaciones de artistas visuales que visiten las exposiciones encuentren su propia inspiración en la obra de estos influyentes artistas».

La actividad de la Fundación Marta Ortega Pérez está estructurada sobre tres pilares: la moda, la fotografía y A Coruña. La exposición inaugural de la Fundación, Peter Lindbergh: Untold Stories (2021), atrajo a más de 100.000 visitantes. Su segunda exposición, Steven Meisel 1993 A Year in Photographs (2022), repitió el éxito de la primera registrando más de 130.000 visitas.

La entrada a las exposiciones promovidas por la Fundación MOP es libre. Los beneficios generados por la venta de merchandising han permitido la creación del programa ‘Future Stories’, destinado al apoyo a jóvenes creadores en el inicio de su carrera artística. La Fundación MOP dispone, además, de un programa educativo dirigido por artistas que gira en torno a sus exposiciones y que pretende llevar la figura de estos grandes fotógrafos a las aulas gallegas e impulsar así un conocimiento profundo de su obra. En la edición 2022/2023 del programa participaron 9.000 escolares y 300 profesores de 93 centros educativos de toda Galicia.

Sobre Helmut Newton (1920-2004)

Nacido en 1920 en Berlín como Helmut Neustädter en el seno de una familia judía, manifestó un temprano interés por la fotografía. En 1936 empezó a trabajar en Berlín como aprendiz de la fotógrafa de retratos y moda Yva (Elsie Ernestine Neuländer-Simon).

La opresión nazi obligó a Newton a exiliarse. Huyó de Alemania en diciembre de 1938 y aterrizó en Singapur, donde encontró trabajo como fotógrafo en un periódico local. Fue detenido por las autoridades de Singapur y enviado a Australia, donde sirvió en el ejército durante cinco años y obtuvo la nacionalidad australiana. En 1946 cambió su nombre por el de Helmut Newton.

En 1947 conoció a la actriz June Brunell, que posó como modelo para él, y ambos se casaron un año después. No fue hasta finales de la década de 1950 cuando Newton regresó a Europa con su mujer y empezó a fotografiar para las ediciones británica y francesa de Vogue, así como para otras cabeceras de moda a lo largo de la década de 1960. Su consagración llegó en la década de 1970, sobre todo gracias a las impactantes fotografías que le permitieron realizar para Vogue Francia. Su creciente repercusión se consolidó con su primera exposición individual en 1975 en la Nikon Gallery de París. Un año más tarde se publicó su primer volumen de fotografías, White Women.

A lo largo de sus seis décadas de carrera, su obra se expuso en todo el mundo y apareció en un gran número de revistas y monografías. Newton se convirtió en un icónico fotógrafo de moda reconocido por su temática radical, atrevida y, en ocasiones, erótica, inspirada en géneros como el cine negro, el cine expresionista y el surrealismo.

Tras mudarse de París a Montecarlo en 1981, siguió viajando con regularidad y durante muchos años él y su esposa June pasaron la temporada de invierno en Los Ángeles. Murió en esta ciudad en 2004 tras sufrir un infarto al volante de un Cadillac. Entre otros honores, recibió el premio alemán Kodak Award for Photographic Books, el Life Legend Award de la revista Life y un premio del American Institute for Graphic Arts. Además, fue galardonado con el Grand Prix National de la Photographie francés; el Officier des Arts, Lettres et Sciences de Mónaco; el Das Grosse Verdienstkreuz de la República Federal de Alemania y recibió una mención como comendador de la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura francés.

Al igual que Norman Parkinson, Richard Avedon e Irving Penn, Newton se convirtió en uno de los fotógrafos más influyentes y con más talento de la revista Vogue. Probablemente su mayor apoyo y promoción le llegó de su esposa June, que emprendió su propia carrera como fotógrafa bajo el seudónimo de April Springs.

La obra de Newton se ha expuesto y publicado en todo el mundo. Su conservación y exposición está gestionada por la Fundación Helmut Newton de Berlín, que fue constituida por el propio Newton en 2003.

Título de la exposición: Helmut Newton – Fact & Fiction

Fechas: 18 de noviembre de 2023 – 1 de mayo de 2024

Presentación a los medios: 17 de noviembre de 2023