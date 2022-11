Madrid Craft Week: artesanía, diseño y lujo sostenible en la edición navideña

Ya está aquí la séptima edición de Madrid Craft Week con su edición de Navidad. Del 11 al 20 de noviembre Madrid celebra la calidad, la autenticidad y el valor de lo hecho a mano en el que ya es el evento de referencia de la artesanía de lujo. Más de 250 comercios de moda, decoración, arte y gastronomía de la capital participan en un intenso programa de actividades, talleres y exposiciones en torno a la artesanía.

El Ayuntamiento de Madrid, y sus iniciativas Madrid Capital de Moda y Todo Está en Madrid, se suma una vez más al proyecto. Las principales asociaciones de comerciantes de Madrid, como son Las Letras Street, Chueca Diversa y Nuevo Rastro Madrid, también forman parte de Madrid Craft Week, cuyo objetivo es apoyar el comercio local y el consumo responsable vinculado a la artesanía clásica y contemporánea.

Nombres propios de la artesanía como Toni Porto, el escultor de la madera; Javier Sánchez Medina, el artista de las fibras naturales; José Luis Bazán, genio del cuero y Premio Nacional de Artesanía 2021; Mercedes Vicente y sus esculturas textiles, o Álvaro Catalán de Ocón, uno de los diseñadores españoles con mayor proyección internacional, son algunos de los artesanos que participan en esta edición.

Este año se celebra la 2ª edición de los Premios Madrid Craft Week. Unos galardones que buscan reconocer el esfuerzo, el trabajo y el talento, además de poner en valor la artesanía desde diferentes ámbitos. Mejor Artesano, Artesano con Proyección Internacional, Trayectoria, Comercio Artesano, Empresa Apoyo a la Artesanía, Barrio Artesano o Artesanía Gastronómica son las categorías galardonadas, además del Premio SACo Artesanía contemporánea y el Premio ACTM Artesanía Textil. La entrega de los Premios -que cuenta con la participación de Cervezas Alhambra y su compromiso por la creación y la materia prima- tendrá lugar durante el acto de inauguración de Madrid Craft Week, el 11 de noviembre a las 11 h. en el Ateneo de Madrid (Prado, 21), presidido por Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.

Los hoteles Four Seasons Madrid, Rosewood Villamagna, The Westin Palace y The Madrid Edition abren sus puertas a la artesanía de lujo y a todos aquellos que quieran disfrutar de ella en primera persona. Además de talleres que permitirán conocer de cerca el proceso creativo, el detalle y la pasión detrás de cada pieza, entre las citas imprescindibles, The Westin Palace se convierte en galería de arte por unos días (11-14 noviembre) con la exposición de Felipe Conde, cuarta generación de una saga de luthiers cuyas guitarras han tocado Paco de Lucía, Leonard Cohen, Lenny Kravitz o Bob Dylan.

Madrid Craft Week. La exposición reúne una selecta muestra de los nombres claves de la artesanía y el diseño contemporáneo, como Álvaro Catalán de Ocón, Sagarmínaga Atelier, Idoia Cuesta, Fernando Alcalde, Mercedes Vicente o Toni Porto. Más de 20 artesanos miembros de la Asociación Española de Artesanía Contemporánea (SACo), plataforma cuyo fin es mantener e impulsar los oficios tradicionales incorporando un diseño innovador. Esta exposición es una oportunidad única para ver y tocar (y comprar) piezas excepcionales que conectan tradición y diseño. Y para saber a qué creadores hay que seguir la pista. (Del 11 al 16 de noviembre en la Galería Silk. Calle Pelayo, 52. Entrada libre).

Para profundizar en los rituales de trabajo de los artesanos, fomentar el intercambio de ideas y dar a conocer su visión y sus nuevos proyectos, Madrid Craft Week celebra una Jornada de Artesanía (16 de noviembre en Súa by Triciclo. Calle Moratín, 22) con tres mesas redondas de la mano de los protagonistas del sector:

1.- Homofaber, la plataforma internacional de artesanía más prestigiosa, perteneciente a la Michelangelo Foundation.

2-. Asociación Española de Artesanía Contemporánea (SACo), que girará en torno a la relación entre artesanía y diseño.

3.- Asociación de Creadores Textiles de Madrid (ACTM): En una acción conjunta con el Barrio de las Letras, ACTM dará visibilidad a 10 de sus artesanas exponiendo sus creaciones en los escaparates de distintos comercios del barrio.

El Espacio Craft es ya una cita clásica en Madrid Craft Week: un punto de encuentro para artesanos y diseñadores donde el público tendrá la oportunidad de adquirir sus creaciones. En el COAM (C/ Hortaleza, 63) los días 19 y 20 de noviembre.

Y como en anteriores ediciones, en los barrios participantes se proponen todo tipo de experiencias vinculadas a la artesanía de su zona ofreciendo un completo programa de actividades en los comercios seleccionados, donde el público podrá formarse o simplemente disfrutar y conocer más sobre el apasionante mundo del craft que aúna lo artesanal, sostenible y exclusivo. Toda la información en Madrid Craft Week.

Sobre Madrid Craft Week

MADRID CRAFT WEEK surge como una iniciativa de LAF DECOM, agencia de Marketing y promotora de actividades de sectores económicos, que gracias al apoyo del Ayuntamiento de Madrid quieren impulsar el valor artesanal y el talento creativo de nuestro país una edición más.

Desde el primer momento, les invade el fenómeno craft, un movimiento que aúna lo exclusivo, sostenible y artesanal: destreza, diseño, arte, manufactura y confección. De ahí surge Madrid Craft Week, una semana en la que celebramos la creatividad, la autenticidad y el lujo como nunca antes se había hecho a través de experiencias únicas para el cliente.