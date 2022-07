Mad Cool 2022: Cuándo son los conciertos de Metallica, Placebo, Imagine Dragons y The Killers

Madrid se prepara para acoger la nueva edición de uno de los festivales de verano más esperados de todos. Se trata del Mad Cool Festival que tendrá lugar en los próximos días y en el que veremos a más de un centenar de artistas, entre los que destacan los cabezas de cartel con más seguidores y fanáticos en el mundo de la música. Descubramos a continuación, todo sobre el Mad Cool 2022 y cuándo son los conciertos de Metallica, Placebo, Imagine Dragons y The Killers.

El cartel del Mad Cool Festival 2022

El recinto de Valdebebas acogerá la quinta edición del Mad Cool Festival que se ha convertido en el gran festival de música en Madrid. Este año además por fin podremos verlo en su esplendor tras la suspensión del año pasado debido a la pandemia por Covid-19, y gracias a la presencia de 104 artistas entre los que están los míticos Metallica, así como Placebo, Imagine Dragons y The Killers, junto a otros destacados como Muse y Florence and the Machine.

Metallica es quizás de todos ellos, el grupo que más expectativas genera teniendo en cuenta que llevan siendo una de las mejores bandas de rock desde hace más de 40 años. De hecho fue el pasado 2021 cuando celebraron sus cuatro décadas de formación, de modo que si vas a verlos en el Mad Cool que sepas que actuarán la primera noche, el miércoles 6 de julio, a partir de las 21:30. Lo harán en el escenario principal.

Placebo, será otro de los protagonistas del primer día del festival ya que actuarán el 6 de julio en el segundo gran escenario del reciento «Madrid is life» a partir de las 20:25. Le seguirán luego, a las 23.35, el dúo estadounidense Twenty One Pilots.

Otra de las actuaciones esperadas es la de la banda de pop rock Imagine Dragons, que se subirán al escenario «Madrid is life», el jueves 7 de julio a partir de las 22:50, mientras que The Killers, actuarán en el escenario principal es mismo día a partir de las 00:25 horas.

El resto de días veremos a grupos como los antes mencionados, Muse (Jueves 8 de julio a las 00:15 en el escenario principal) y Florence and the Machine (el sábado 9 de julio en el escenario principal a partir de las 00:15), así como a Leon Briges (el sábado 9 de julio a partir de las 20:20 en el escenario «Madrid is life») o a Nathy Peluso (el domingo 10 de julio a partir de las 20:45 en el mismo escenario «Madrid is life»).

El recinto en el que se celebra Mad Cool Festival 2022 es un espacio de 100.000 metros cuadrados en Valdebebas–Ifema al noreste de la capital con capacidad para más de 80.000 personas. Las entradas para los tres primeros días están agotadas pero todavía quedan para el sábado y el domingo todavía están disponibles por 75 y 65 euros respectivamente. Aquellos que tengan entradas de la edición anterior, que fue suspendida, pueden usarlas para la presente edición.